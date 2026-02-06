Haberler

Özel öğrencilerden 'Bayrak sevgisi' temalı gösteri

Güncelleme:
Bolu'da Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrenciler, velileri ve öğretmenleri 'Bayrak sevgisi' temasıyla gösteri düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Türk bayrağına olan sevgilerini müzikli bir gösteri ile ifade ettiler.

BOLU'da, Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, 'Bayrak sevgisi' temasıyla hazırladıkları gösteriyi sundu.

Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen 'Bayrak sevgisi' temalı etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti. Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan programda, okul öğretmenleri ve veliler, ellerindeki renkli kartonlarla Türk bayrağı figürü oluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin ellerindeki Türk bayrağı bağlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
