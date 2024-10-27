Özel: İktidar yurttaşlarını koruyamamaktadır

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenen, 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı' mitingine katıldı. Özel, "Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan; çarşamba günü TUSAŞ'ımıza yönelik terör saldırısında şehit oldular. Onlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti için Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne ve terörle mücadelede verdiğimiz tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

'İKİ KADINDAN BİRİ ŞİDDET GÖRÜYOR'

Kadınların ve çocukların Türkiye'de ki şiddet verilerinden bahseden Özel, "Cumhuriyetimizin iki gün sonra 101'inci yılını kutlayacağımız bugünlerde dimdik ayaktadır, sinmeyecektir, teröre teslim olmayacaktır. Bu milletin önünü kesmek isteyen kim olursa olsun, hangi odak olursa olsun karşısındaki en büyük güç CHP'dir. Bugün yaşam hakkı için buradayız. Bugün yaşam hakkını savunmak için. OECD verileri, Avrupa ülkeleri arasında şiddet gören kadınların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Rakam korkunç: Yüzde 38. Üç kadından birinden fazlası, neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor bu ülkede. Yeterli sayıda devlet yurdu yapmayan, yoksul evlatlarımızı cemaatlerin, tarikatların kucağına bilerek itenler bu ölümlerden tamamen sorumludur. Bu iktidar öğrencinin barınma sorununu bile isteye çözmemekte, onları birtakım yapıların kucaklarına ittirmektedir" dedi.

'VERİLEN SÖZÜ UNUTTULAR, UNUTTURDULAR'

Özgür Özel, "Bu ülke sekiz yaşında Narin'imizi koruyamadı. Diyarbakır'da 19 gün sonra evinden bir buçuk kilometre uzakta cansız bedenini buldular. Ama halen daha katilini ortaya çıkaramadılar, verilen sözü unuttular, unutturdular. Anketlerde toplumun uyuşturucu kullanımının arttığını söyleyenlerin sayısı son ankette yüzde 88'e ulaşmıştır. Hal böyleyken her bir siyasetçi, belediye başkanı, ilçe başkanı, partilimiz gittiği her yerde, 'Evladımızı bu illetten kurtarın. Artık uyuşturucu sorununa bir çare bulun' diyen anneyle, babayla, gözyaşlı aile mensuplarıyla karşılaşmaktadır. Bunun için bu sorunu yaşam hakkı açısından fevkalade önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

'ÇÖZÜM İÇİN MECLİSİ ADRES GÖSTERİYORUZ'

Özel, "Bizim tutumumuz nettir. Bu ülkede Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız. Bu sorunlar kayyum politikalarının sona ereceği, demokratik siyasetin önünün açılacağı, herkesin kendini özgür ve eşit hissedeceği, toplumsal barışın bir mutabakatla inşa edilebileceği bir süreci mecliste başlatarak, takip ederek ve sonlandırarak bu sorunu çözmelidir. Biz bu zemini oluşturacak gelişimlere üzerimize ne düşüyorsa, o boyutuyla katkı vereceğiz. Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun. Bir kişiyi konuşturup, sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorununu çözüp, Tayyip Beyinde istediğini alıp, bu alış verişle anayasa kurma oyunu hesabı ayıplı bir hesaptır. Biz çözüm için, meclisi adres gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.