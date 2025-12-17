Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Büyükçekmece'deki Özel Yaşlı Bakım Merkezine İdari Para Cezası Uygulandı"

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Büyükçekmece ilçesinde bir özel huzurevinde şiddet yaşandığı iddialarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."