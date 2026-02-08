ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- AA'nın, suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırladığı "Küçük Yaş, Büyük Suç" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerinden değerlendirme (Ekip/TBMM)

Çocuk suçlarında aile yapısı kadar gruplaşma da belirleyici rol oynuyor (Fatmanur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Okul dışı etkinlikler, çocukların suça yönelimini engellemede önemli rol oynuyor (Şeyma Güven/Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Meclis, Avrupa ülkelerinin sosyal medya platformlarına yönelik denetimlerini araştırdı

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığınca yapılan çalışmaya göre, AB'de Dijital Hizmetler Tüzüğü'ne aykırı hareket eden dijital platformlara yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar idari para cezası verilebiliyor

Almanya'da ciddi ihlallerine devam eden platforma erişim kısıtlanması veya sınırlandırılması getirilebiliyor

İtalya'da İletişim Kurulu acil durumlarda hızlı içerik kaldırma kararları alma, platformlardan bilgi ve belge talep etme, para cezası uygulama yetkilerine sahip

İngiltere'de çocuk güvenliği ile ilgili yükümlülüklere uymayan platformların üst düzey yöneticileri cezai olarak sorumlu tutuluyor

(Aykut Yılmaz/TBMM)

3- TÜRKSAT, uydularıyla "afetlerin kalbinde" kurumlara destek sağlıyor

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi stratejik kurumların tüm haberleşme ağını uzaya taşıdık"

"Deprem veya sel anında AFAD ekiplerimizin sahadaki gözü ve kulağı, uydularımız üzerinden akan o dijital verilerdir. TÜRKSAT uyduları, bu milletin en zor anındaki en gür sesi ve yegane can damarıdır"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Türk bilim insanları 10. kez Beyaz Kıta'daki evleri Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na ulaştı

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ilk etabında Dismal Adası'ndaki Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım çalışmaları tamamlanarak, veri yedekleme işlemleri gerçekleştirildi

Sefer lideri Prof. Dr. Ersan Başar:

"Adaya geldikten sonra üssümüzün kapılarını açtık ve evimizdeymişiz gibi Türkiye'den 14 bin kilometre uzakta olmamıza rağmen şu anda kendi evimizde gibi hissediyoruz"

(Şebnem Coşkun/Antarktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Motorlu yamaç paraşütlerinin afetlerde "havadaki göz" olması planlanıyor

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç:

"AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri başta olmak üzere ilgili kurumlarla 'havadaki göz' olarak tanımladığımız motorlu yamaç paraşütü ve dronların, arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu konusunda proje görüşmeleri başlatacağız"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- TSK'nın müzikal hafızası Armoni Mızıkası Komutanlığı 200 yaşında

Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumu olan Armoni Mızıkası Komutanlığı, 1826'da Muzika-i Hümayun adıyla İstanbul'da kuruldu ve 1924'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Ankara'ya taşındı

Bünyesine 1975 yılında vatani görevini yapan müzisyen erbaş ve erlerden oluşan Moral Ekibi, 2006'da ise Türk Armoni Yıldızları Orkestrası eklenen Armoni Mızıkası Komutanlığı bugünkü yapısına kavuştu

Armoni Mızıkası, kadrosunda bulunan orkestralar ile üst düzey devlet törenlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında katıldığı tören, festival ve müzikal etkinliklerde Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kağıt sektöründe büyümenin itici gücü ambalaj oldu

Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Mahmut Ciğer:

"Tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve e-ticaretin hızla büyümesi ambalaj sektörüne olan talebi artırdı. Kağıt, karton ve oluklu mukavva, maliyet avantajı ve kolay işlenebilirlik gibi özellikleri sayesinde ambalaj sanayisinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi"

"Bu simbiyotik ilişki, kağıt sektörünü perakende, gıda, lojistik gibi endüstrilerin büyümesine doğrudan katkı sağlayan bir lokomotif konumuna getirdi"

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran:

"Kağıt ve karton tüketimi içindeki dağılıma baktığımızda, ambalaj amaçlı kullanımın payı istikrarlı şekilde artarken, baskı-yazı kağıtlarının payı geriliyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

8- Turizmde konaklama gelirleri 2025'te yaklaşık 7 milyar dolarla rekor kırdı

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil:

"2026'da başarılı olacak işletmeler, pazarını doğru okuyan, kaynaklarını verimli kullanan ve gerçekçi hedeflerle hareket edenler olacak"

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman:

"Uluslararası pazarlar özellikle Almanya gibi Avrupa ülkeleri, 2026 tatil planlamalarında hala güçlü talep gösteriyor"

(Mertkan Oruç/Ankara)

9- Türkiye ile Yunanistan 10 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklandı

Son dönemde yoğunlaşan karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerin de etkisiyle, dış ticaret hacmi 2025'te 6,7 milyar dolara yaklaştı

İki ülke arasında 11 Şubat'ta düzenlenmesi beklenen, "6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı" ile işbirliğinin artırılması planlanıyor

(Mert Davut/Ankara)

10- Bırakma sürecinde içilen "tek sigara" bağımlılığı yeniden başlatabiliyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk:

"Özellikle bağımlılık düzeyi yüksek bireylerde 'bir kerelik' içim, eski kullanım düzenine geri dönüş riskini belirgin şekilde artırabiliyor. Bu nedenle 'tek sigara' diye masum bir kavram yok. Sigarada en doğrusu tam ve kalıcı bırakmaktır"

"Sigarayı bırakmak her yaşta mümkün. Sigara kullanımı, tedavi edilebilir bir bağımlılıktır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

11- Akdeniz kasırgası medicane'ler, deniz suyunun ısınmasıyla şiddetleniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe:

"Akdeniz'in tamamında yıllık ortalama normal kabul edilen deniz yüzey suyu sıcaklığı 18,5 derecedir. Ancak iklim değişikliği etkisiyle 2025, ortalama 21 derece deniz yüzey suyu sıcaklığıyla en sıcak ikinci, 2024 ise 21,32 derece ile tüm zamanların en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti"

"Yaz aylarının olağanüstü sıcak geçmesi ve kış aylarında deniz suyunun yeterince soğuyamaması, atmosfer ile deniz arasındaki enerji alışverişini güçlendiriyor. Bu da Harry gibi denizden beslenen fırtınaların daha kolay oluşmasına ve daha şiddetli hale gelmesine neden oluyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.