ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- HÜRJET simülatörü İspanya'ya ihraç edilecek

Yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracat başarısı, tam görev ve uçuş eğitim simülatörü ile taçlanacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar: "HÜRJET eğitim simülatörümüzü bu yılın son çeyreğinde hazır hale getireceğiz, teslimatını gerçekleştireceğiz"

"TUSAŞ'ın HÜRJET sattığı her ülkeye biz de simülatörünü verme fırsatı yakalayacağız. Bunun ilk örneği İspanya'ya yapılan sözleşmeyle tamamlanacak. Bu bizim için bir dönüm noktası. Geçmişte yabancıdan alıp burada simülatörü inşa ederken, bugün tam tersi gerçekleşmiş oluyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanetin fetva hattı ramazanda günde 16 binden fazla soruyu cevaplıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç:

"Türkiye genelinde 350 fetva vaizimiz var. Bunların 130'u kadın, 220'si erkektir"

"Bilgi işlem dairemiz marifetiyle geliştirilmiş bir yapay zeka botu, tamamen kurulun hazırladığı fetvaları dikkate alarak vatandaşların sorularına daha hızlı cevap verme imkanı sunuyor"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi 1 Mart'ta başlıyor

Mükellefler, geçen yıl elde ettikleri kazançlara ilişkin gelir vergilerini 31 Mart ve 31 Temmuz'a kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödeyebilecek

(Mert Davut/Ankara)

4- Ukrayna'ya yönelik stratejik alanlardaki ortak projeler desteklenecek

Türkiye'den TÜBİTAK'ın koordinasyonunda yürütülen ve Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen LUKE ortak çağrısı, Avrupa Birliği üye ve asosiye ülkeleri ile Ukrayna arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında uzun vadeli işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Bu kapsamda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, kritik altyapıların siber dayanıklılığı ve uyarlanabilir siber güvenlik sistemleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda proje başvuruları bekleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Finlandiya'dan Türkiye ile inşaat sektöründe işbirliği çağrısı

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen:

"Üçüncü ülkelerle ve özellikle Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi, yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Türkiye ile işbirliği yapılabilir"

(Doğukan Gürel/Ankara)

6- Yapay zeka destekli analiz araçlarıyla siber güvenlikte yeni dönem

Saatler içerisinde çok sayıda güvenlik açığını tespit edebilen yapay zeka destekli analiz araçları, siber güvenlik süreçlerinde hız ve kapsam bakımından önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor

Kamu Siber Güvenlik Derneği: "Bu araçların varlığı siber güvenlik profesyonellerinin rolünü daha stratejik ve analitik bir boyuta getirmektedir. Yapay zeka araçları zafiyet tespitini hızlandırsa da nihai risk değerlendirmesi, önceliklendirme ve kurumsal karar süreçleri insan uzmanlığı gerektirmeye devam edecektir"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

7- Milli teknoloji otomobillere "akıl" katacak

Büyütech ve TOFAŞ AR-GE Merkezi, Türkiye'nin yol koşullarına göre geliştirilen yeni nesil sürüş destek teknolojilerine imza attı

Gece sürüşünde görünmeyeni algılayan, sürücünün yorgunluğunu fark eden ve yolu anlık okuyan yapay zeka tabanlı yerli gelişmiş sürücü destek sistemleri, farklı sürüş senaryolarında güvenliği artıran ve sürücünün yükünü azaltan akıllı çözümler sunuyor

Trafik işareti tanıma, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme, sürücü yorgunluk uyarısı, otomatik uzun far kontrolü ve akıllı hız yardımı gibi kritik güvenlik fonksiyonları pist testleri, trafiğe açık yollar ve ileri seviye simülasyon ortamlarında defalarca denenerek gerçek araçlarda çalışabilecek seviyeye taşındı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Görüntü-Fotoğraflı)

8- Araç kiralama sektörü yeni yönetmelikle güven ve hizmet kalitesini artıracak

İTO Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım:

"Bu değişiklikle, sektördeki suistimallerin önüne geçilecek. Belirli kriterler gelecek. Bu kriterlerle birlikte sektörümüz daha da gelişecek ve daha yukarı taşınacak"

"Yönetmelikle birlikte ilk etapta yüzde 50 oranında sektörümüzde kayıt dışılığın da önüne geçilecek diye düşünüyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- "Yüzyılın Konut Projesi"nde Ankara'da hak sahipleri 3 Mart'ta belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının planlandığı törende, 31 bin 73 konutun hak sahipleri kurayla tespit edilecek

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Grafikli)

10- Garanti BBVA Genel Müdürü Akten, dezenflasyonun ve sermaye akımlarının sürmesini bekliyor:

"2026 yılında ekonomiye dair baz senaryolarımızı, yavaş da olsa dezenflasyonun devam etmesi, ılımlı bir büyüme patikası ve artan öngörülebilirlikle desteklenen sermaye akımlarının devamı üzerine kurduk"

"Enflasyonda elde edilecek kazanımlara bağlı olarak Merkez Bankası, yıl boyunca kademeli faiz indirimlerini sürdürebilir"

"Enflasyonla mücadelenin devam ettiği, daha öngörülebilir bir çerçevede politikaların sürdürüldüğü bir zemindeyiz. Faiz indirimleriyle beraber sektörün marjları iyileşiyor. TL kredilerde reel büyümeler görmeye başladık"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- WindEurope'dan, rüzgar enerjisindeki başarısından dolayı Türkiye'ye övgü

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope'un Üst Yöneticisi Tinne Van der Straeten:

"Türkiye, 2 gigavatın üzerinde yeni kapasiteyi devreye alarak bu alanda dikkat çekici bir performans sergiledi"

"Bu seviye, yalnızca güçlü bir büyüme göstergesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek yıllık kurulum kapasitesine işaret ediyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

12- Yukarı Kaleköy ve Yedisu HES, 10 milyon megavatsaat üretime ulaştı

Yukarı Kaleköy ve Yedisu HES, bugüne kadar ürettiği elektrikle 4 milyon hanenin yıllık tüketimine eş değer enerji sağladı

Türkiye'de hidroelektrik santraller, ocak itibarıyla 32 bin 324 megavatla toplam kurulu gücün yüzde 26,2'sini oluşturdu

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

13- Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor, hibrit roller öne çıkıyor

IMF raporuna göre teknolojik gelişme ve enerji dönüşümü küresel iş gücü piyasalarını yeniden şekillendirmeye devam ediyor

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal: "Yeni hibrit pozisyonların, teknoloji ile iş bilgisi arasında köprü kuran rollerin ve veri okuryazarlığı yüksek profesyonellerin yükselişine tanıklık ediyoruz. İş gücü piyasasında asıl belirleyici olan hızla değişen yetkinlik ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek olacak"

(Ali Canberk Özbuğutu-Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

14- Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir, son dönemde İsviçre'de tartışmaların odağında

Palantir'in İsviçre federal makamları ve ordusu ile kapsamlı anlaşma imzalamak için uzun yıllardır verdiği uğraş, "veri güvenliği endişeleri" gibi nedenlerle sonuçsuz kalırken şirketin ülkedeki varlığı daha fazla mercek altında

İsrail ile de işbirliği içinde olan Palantir'in, İsviçre makamlarını iknaya yönelik çalışmalarını haber yapan Republik dergisini dava etmesi, tartışmaları alevlendirdi

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

15- İstanbul'un en kalabalık mahallesi Beylikdüzü'nde

Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi de olan Beylikdüzü'nün Adnan Kahveci Mahallesi, 110 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bırakıyor

Mahalle Muhtarı Arzum Albayrak: "Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık"

(Fatih Çağlar Demirbaş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- MEMLEKET SOFRASI - Doğaba

Hakkari'de özel günlerin vazgeçilmez yemeklerinden doğaba, verimli otlaklarda yetişen küçükbaş hayvanların eti ve dağ kekiğinin aromasıyla damakları tatlandırıyor

(Sayim Harmancı-Özkan Bilgin/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Mimar Sinan'ın çıraklık eseri Şehzade Camisi, Osmanlı kubbe mimarisinin ilk büyük adımı oldu

Mimar Sinan'ın "merkezi kubbeyi dört yarım kubbeyle desteklediği" yeni tasarımıyla klasik Osmanlı kubbe mimarisinin olgunlaşma sürecine işaret eden Şehzade Camisi, daha sonra Edirne'de inşa edilecek Selimiye Camisi'nde mükemmele ulaşacak anlayışın ilk nüvelerini barındıran önemli bir yapı olarak öne çıkıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş: "Türbede, sandukanın üstünde Şehzade Mehmet için hazırlanan ahşap taht, Kanuni Sultan Süleyman tarafından oraya yerleştirilmiştir. O taht bugün türbenin içine girildiğinde, ziyaret edildiğinde görülebilir. Osmanlı tarihi açısından hazin bir noktadır"

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Tarçın kabuğundan ürettiği takıları 20 yıldır İstanbul'da satıyor

Üniversite yıllarında mutfakların vazgeçilmezi tarçının kabuklarının takı tasarımına elverişli olduğunu keşfeden Murat Baykal, Galata'nın sokaklarında ürettiği kolye, bileklik, küpe ve tespihleri satıp geçimini sağlıyor

55 yaşındaki Baykal: "Uzun bir süre kampüste çeşitli takılar sattıktan sonra tarçınla oynarken içindeki spiralleri fark ettim. İlk başta 'Acaba satış yapabilir miyim?' diye düşünüyordum ancak olumlu tepki alınca bu işi bırakmadım"

(Sema Serbest/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1060. maçına çıkacak

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Sırbistan'a konuk olacak Türkiye, 90 yıllık tarihinde çıktığı 1059 müsabakada 549 galibiyet, 509 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

Ay-yıldızlılar, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde oynadığı 96 karşılaşmanın 52'sini kazandı, 44'ünden yenilgiyle ayrıldı

(Emre Doğan/Belgrad) (Grafikli)

20- Victor Osimhen, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez ağları sarsan Osimhen, gol krallığı yarışında 4. sırada yer alıyor

Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla (13) gol atan yabancı oyuncu konumunda

(Can Öcal/Torino)

21- Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışacağı MotoGP'de sezonun ilk heyecanı Tayland'da yaşanacak

Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da MotoGP kariyerinin ilk yarışına çıkacak

Grand Prix tarihinin başladığı 1949 yılında 500cc sınıfı ilk dünya şampiyonasını İngiliz Leslie Graham kazandı

Tarihte en başarılı pilot, 500cc ve 350cc sınıfında 15 şampiyonluk ve 122 yarış birinciliği ile İtalyan Giacomo Agostini kaydediliyor

(Fatih Çakmak/Ankara) (Grafikli)

