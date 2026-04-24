ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- İstanbul'da "Yarısı Bizden" ile 83 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü

İstanbul'un 39 ilçesinde sürdürülen kampanya kapsamında, dönüşümü tamamlanan 83 bin bağımsız bölümden 7 bininin inşa edildiği Bahçelievler ilçesi ilk sırada yer aldı

Kentteki 233 bin bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm süreci devam ediyor

(Ümit Türk/İstanbul)

2- ANADOLU'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - Karadeniz'de stratejik sektörlere yatırım yapan illere teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile bölgedeki illerde turizm, tarım, sanayi ve savunma sektörlerinde yapılacak yatırımlara destek verilecek

Kemençesi, horonu ve tarihiyle bilinen Trabzon'da, ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesine dayalı katma değerli üretimle modüler mobilya imalatı yatırımlarına destek sağlanacak

Giresun'da fındık ve yan ürünlerinde katma değerli üretim, Gümüşhane'de madencilik ürünlerinin işlenmesi, Ordu'da bal ve arı ürünleri ile Düzce'de otomotiv sektörüne yönelik orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin üretimi desteklenecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - KOBİ'lerin yetenekleri SAHA'da vitrine çıkacak

Savunma ve havacılıktaki yerlileştirme çabalarının destekçilerinden OSSA, kritik çözümler sunan 11 yetkin üye firmasını tek çatı altında SAHA'ya taşıyacak

Talaşlı imalattan ısıl işleme, hidrolik sistemlerden savunma teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren üye firmalar, fuar süresince hem yerli ana yüklenicilerle hem de uluslararası heyetlerle stratejik işbirliği görüşmeleri yaparak Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu" aktivistleri, Gazze'ye ulaşmakta kararlı

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Saif: "Bu misyonun sonucunun ne olacağını bilmiyorum. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var: Asla durmayacağız"

Brezilyalı aktivist Thiago Avila: "Bu kez Gazze'ye ulaşacağız"

(Barış Seçkin/Sıracusa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yerli turistler 5 yılda giyecek ve hediyelik eşyaya 100 milyar liradan fazla harcadı

Yurt içinde yerli turistlerin, giyecek ve hediyelik eşya harcamaları, 5 yılda yaklaşık 9 katına çıktı

Aynı dönemde, ulaştırma için yapılan harcamalar da yaklaşık 340,6 milyar lirayı buldu

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Dedeleri 57. Alay'da görev yapan torunlar, atalarının izinden 111 yıl sonra aynı rotada yürüdü

57. Alay Kumandanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman: "Farklı hisler içerisindeyim. Hem o dönemi yaşamaya çalışıyorum hem akıllarından geçenleri düşünmeye çalışıyorum"

Anafartalar Grup Kurmay Başkanı Yarbay İzzettin Bey'in torunu İzzeddin Çalışlar: "Bu hissin tarifi mümkün değil çünkü daha önce başkalarının aynı hissi duymamış olduğunu, dolayısıyla isminin konulmadığını düşünüyorum"

Çiğdem Alyanak-Sevi Gözay Aslan/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye'de rüzgar enerjisi, sanayi ve enerji politikalarının merkezine yerleşiyor

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyine göre, Türkiye'de rüzgar enerjisi, enerji üretiminin ötesine geçerek sanayi ve ekonomik güvenliğin temel unsurlarından biri haline geldi

Rüzgar ve güneş enerjisinde kapasitenin 40

gigavatı aşması, Türkiye'nin enerji dönüşümünde yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8- Türkiye'de dolu riski mayıs ve haziranda zirve yapıyor

Samsun Üniversitesi bünyesinde yapılan ve 2001-2023 arasındaki dolu olaylarını inceleyen çalışmada, özellikle mayıs ve haziranda dolu görülme sıklığının diğer aylara göre 2 ila 3 kat arttığı, gün içinde ise en sık 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiği belirlendi

Araştırmaya göre, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri en fazla dolu olayının görüldüğü alanlar olurken, en büyük çaplı dolu 8 santimetre ile İstanbul ve Elazığ'da kaydedildi

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

9- Denizlerin dijital envanteri vatandaş bilimiyle oluşturuluyor

Deniz Yaşamını Koruma Derneğince geliştirilen Mavi Atlas uygulamasıyla vatandaşlar, deniz canlılarını fotoğraf ve konum bilgisiyle sisteme yükleyip Türkiye'nin deniz biyoçeşitliliğine katkı sağlarken, hayalet ağları ihbar ederek bu ağların temizlenmesine ve ekosistemin korunmasına destek veriyor

Dernek Başkanı Volkan Narcı: "Eskiden gözlemler ansiklopedilerle yapılırdı, şimdi herkes Mavi Atlas mobil uygulaması üzerinden veri paylaşabiliyor. Böylece herkes bir deniz korumacısına dönüşüyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

10- Özbek'in 17'nci Fenerbahçe, Saran'ın 3. Galatasaray derbisi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde 16 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı

Fenerbahçe'de başkanlığa 7 ay önce seçilen Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 2 derbi heyecanı yaşarken 1 kupa kaldırdı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

11- Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Bu sezon 27 Süper Lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, bu maçlarda 41 gol yerken, 13 maçta kalesini gole kapattı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta forma giyerken 34 gol yedi, 13 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

12- Derbide ilk golün önemi büyük

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 65 lig maçında, ilk golü atan sadece 5 kez mağlup oldu

Galatasaray ilk golü attığı 15, Fenerbahçe ise 25 karşılaşmayı kazandı

Ligdeki derbilerin 11'i golsüz sonuçlandı

(Can Öcal/İstanbul)

