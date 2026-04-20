ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Türk savunma sanayisindeki AR-GE kazanımları diğer sektörlere lokomotif olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş:

"Projelerimizi 'ikili kullanım' ilkesiyle yönetiyoruz. Savunma sanayisindeki çalışma disiplini ve yüksek standartlar, sivil sektörler için de bir lokomotif görevi görüyor. AR-GE kazanımlarımızı sivil tarafa dönüştürmek, gelecek yol haritamızın en önemli parçalarından biridir"

2- ANADOLU'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - Marmara'daki iller kalkınmada İstanbul'un partneri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, bölgedeki potansiyeli her yönüyle ortaya çıkararak İstanbul dışındaki illerin de kalkınmaya eşlik etmesini sağlayacak

Bursa'da havacılık ve savunma sanayisine yönelik alt sistem bileşenleri ve katma değerli kauçuk ürünler, Çanakkale'de yeşil hidrojen ve türevleri, Kocaeli'de deprem dayanımına yönelik yüksek teknoloji ürünleri, Sakarya'da endüstriyel gıda işleme makineleri teşvik edilecek alanlar arasında yer alıyor

Mega şehir İstanbul'da girişimcilik ekosistemini destekleyecek büyük ölçekli ortak hizmet alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrilerine yönelik yatırımlarla tasarım ve döngüsel üretim odaklı atölye projeleri öncelikli olarak desteklenecek

3- Tarım ve Orman Bakanlığı, uygunsuz 2 bin 345 parti gıda ürününü ifşa etti

Bakanlık, yeni gıda kamuoyu duyuru sistemiyle geçen yıl sonu itibarıyla 2 bin 55 parti taklit veya tağşiş yapılmış, 290 parti de sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda maddesini kamuoyu ile paylaştı

Bakanlıkça geçen yıl yapılan gıda kontrolü sayısı da 1 milyon 365 bin 585'e çıktı

4- Bireysel sigorta poliçeleri güvence sağlarken vergi indirimi imkanı da sunuyor

Bireylerin yaptırdığı özel sağlık ve ferdi kaza sigortalarında ödenen primlerin tamamı, gelir vergisi matrahında indirim kapsamına girebilirken hayat sigortalarında birikimli poliçelerde primlerin yüzde 50'si, vefat ve maluliyet gibi risk poliçelerinde ise tamamı indirilebiliyor

TSB Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Şentürk:

"Vatandaşların hayat sigortası yaptırırken en önemli husus, kendi ihtiyaçlarını doğru şekilde belirlemeleridir. Poliçe seçiminde farklı sigorta şirketlerinden teklif almak ve karşılaştırma yapmak önemli"

5- Marmara Denizi'ndeki midye çiftliklerinde pinalar için umut veren keşif

AA ekibiyle su altına dalış yapan bilim insanları, Marmara Denizi'nde yürütülen izleme çalışmalarında, normalde doğal zeminde yaşayan pinaların midye çiftliklerindeki halatlara yoğun şekilde tutunduğunu görüntüledi

Prof. Dr. Mustafa Sarı:

"Dünyadaki son sığınağı olan Marmara Denizi'nde pinanın sağlıklı yaşamına devam ettiğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi bizim açımızdan. Eğer biz Marmara'yı, ekosistemini güçlendirirsek pinalar çoğalacak. Marmara'nın umudu pina, çünkü müsilajla boğuşuyor. Akdeniz'in umudu da Marmara çünkü pinalar burada yaşama tutundular. Bütün Akdeniz'e yayılma potansiyeli var"

6- Arktik deniz buzundaki kayıp hızlı ve sistematik biçimde artıyor

Arktik deniz buzu, bu yılın en yüksek seviyesini 14,29 milyon kilometrekare ile 15 Mart'ta görürken bu değer, geçen yılki en yüksek seviye olan 14,31 milyon kilometrekarelik en düşük miktarın da gerisinde kaldı

İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu:

"En düşük maksimum değerlerin neredeyse tamamı son 10 yıl içinde gerçekleşmiş. Bu, çok önemli bir bilgi çünkü bu, bize burada sistematik ve hızlanan bir trend olduğunu gösteriyor yani aslında bu sadece yazın oluşan bir erime değil kışın oluşması gereken buz miktarının da azaldığını gösteriyor"

7- ICAN'a göre ABD'nin nükleer bahanesiyle İran'a saldırarak İsrail'i görmezden gelmesi çifte standart

ICAN Program Koordinatörü Susi Snyder:

"Herkes, İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu ve bunun özellikle bölgedeki herkes için bir tehdit olduğunu biliyor"

"Avrupa ülkelerinin daha fazla nükleer silahın günümüzdeki güvenlik sorunlarına çözüm olduğunu öne sürmeleri, bildiğimiz gerçeklere aykırı bir tutum sergilemeleri anlamına geliyor"

8- Af Örgütü Avrupa Direktörü Eve Geddie'ye göre AB'nin İsrail ile ortaklığını bitirme zamanı geldi:

"İsrail, idam yasasını getirerek AB müttefiki, AB değerleriyle uyumlu veya insan haklarını destekleyen bir ülke olmaktan çok, daha otoriter, daha insan hakları karşıtı ve çok daha endişe verici bir yol izlediğini gösterdi. Bu da Brüksel'deki yetkililere çok net mesaj gönderdi"

"Eylemlerimizle Alman halkını ve Friedrich Merz'i hedef alarak politikasında değişiklik yapması için çağrıda bulunacağız"

9- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun FIBA Onur Listesi'ne seçilme gururu ve heyecanı:

"(Haberi ilk öğrendiği an) Biraz komik ve tuhaf bir süreçti. Kısa bir şoktan sonra idrak edip Zagklis'e ve bana oy veren tüm FIBA'ya teşekkür ettim"

"Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin sonunda insanlar tarafından böyle takdir edilmek en büyük onurdur"

"İnşallah basketbola başladığımdan bu zamana kadar gençlere ilham ve milyonlara keyif veren insan olmuşumdur. Bu, benim için en büyük ödüllerden biridir"

10- Transfer yasağına rağmen ayakta kalan Erzurumspor'un Süper Lig'e uzanan başarı öyküsü

Erzurumspor FK, transfer yasağı ile stat sorunu gibi zorlu geçen iki sezonun ardından kurduğu istikrarlı yapı ve doğru planlamayla Süper Lig hedefine ulaştı

Serkan Özbalta yönetiminde bu sezon 12 maçlık galibiyet serisiyle ivme kazanan Erzurumspor FK, taraftar desteği ve kadro katkısıyla zorlu süreci başarı hikayesine dönüştürdü

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de 79 puana ulaşarak Süper Lig'e yükselirken üç puanlı sistem döneminde lig tarihinin en yüksek puan rekorunu 78 puanla elinde bulunduran Samsunspor'un önüne geçerek yeni rekorun sahibi oldu

11- Bursaspor'un "yaşamadığı" şampiyonluk kalmadı

2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyonluk yaşayan ilk ekip ünvanını elde etti

Süper Lig'de de şampiyonluk başarısı gösteren Bursaspor'un müzesinde tüm profesyonel liglerin kupası yer alıyor

