ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Antalya Diplomasi Forumu'nda "çocukların dijital güvenliği" öne çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz"

"Oyunlarla ilgili de bir düzenlememiz var. Ailelerden çok yoğun talep var ve gerçekten bu konuda kamuoyundan da yoğun destek görüyoruz"

2- Ekonomide 80 yıllık ezber bozuluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Dünyadaki değişim özellikle yüksek teknolojinin tetiklediği bir süreç. Küresel ekonomide son 80 yıldır benimsenmiş olan pek çok kabul artık terk ediliyor"

"Haziranda, Türkiye'nin 2030 Yapay Zeka Stratejisi'ni dünyaya duyuracağız. Türkiye, yapay zekada insanlık için fırsat niteliğinde olan adımların önde ülkelerinden biri olacak"

3- TCMB Başkanı Karahan, 5 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor

TCMB'nin aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması öngörülüyor

4- ANADOLU'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - Yerelde kalkınma destekleri 81 ilin "cevherlerini" ortaya çıkaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere 7 bölgede 324 yatırıma teşvik verilecek

Asgari 300 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği, yaşlı bakım merkezi, tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi, mobilya üretimi, meyve/sebze işleme, kurutma ve paketlenmiş gıda ürünleri üretimi, asgari 20 dekar entegre sera tesisi gibi yatırım konuları teşvik kapsamına alındı

Yatırımın büyüklüğüne, sektörüne ve bölgesel önceliklere göre verilecek destekler kapsamında her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi katkı ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak

5- Küresel piyasalar barış umutlarıyla ralli yaparken, yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol girişimiyle yükselen risk algısı, haftanın son işlem gününde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçebileceğini açıklamasıyla yatıştı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor

6- Fas'a tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatı

Türkiye, Fas'a 1 milyar 26 milyon 405,6 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi

Yılın ilk çeyreğinde Fas'a en fazla ihracatı 312,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamuller sektörü yaptı

7- İngiltere'nin Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önemini vurguladı:

"Uluslararası hukukta seçici davranamayız. Hürmüz Boğazı'nın tamamen engelsiz, hiçbir geçiş ücreti olmadan açılması hayati önem taşıyor ve Birleşik Krallık da bunun için çalışıyor"

"(Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes) Ateşkes, tam olarak uygulanmalı ve sivillere verilen zararın azaltılması, iki taraf arasında görüşmeler ve bölge için daha kalıcı istikrar yolunun bulunması gerekiyor"

8- Hürmüz Boğazı'nın açılacağı sinyali küresel enerji fiyatlarında sert düşüş oluşturdu

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının etkisiyle hafta içinde 103,87 dolarla zirveyi test eden Brent petrolün varil fiyatı, haftalık bazda geçen haftanın kapanışına göre yüzde 4,5 düşüşle 90,92 dolardan haftayı tamamladı

Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de işlem gören Mayıs vadeli doğal gaz kontratları, haftayı yüzde 16,5 düşüşle 38,7 avro seviyesinden tamamladı

Newcastle kömür vadeli kontratı, aynı dönemde yüzde 1,92 düşüşle 132,3 avro seviyesinden tamamladı

9- Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe'den, ülkesindeki Türk şirketlerinin altyapı yatırımlarına övgü:

"Ana stadyum altyapısı Türk şirketleri tarafından inşa edildi. Bunu takdir ediyoruz ve daha sonra Türkiye ile daha fazla ticaret ve yatırım ortaklığı geliştirmek istiyoruz"

"(Devletler arası) Diplomasiye ihtiyaç var ve diplomasi, Antalya Diplomasi Forumu sırasında Antalya'da da yapılabilir"

10- Muz ağacından elde ettiği liflerden "sıfır atık"lı ayakkabı üretiyor

Kadın girişimci Beste Cercis:

"Muz ağaçları yılda bir meyvesini verir, gövdesi atıl olur. Biz de atıl olan kısmı bütün olarak alarak lif haline getiriyor, dokuma, eğirme, bükme gibi geleneksel yöntemlerle şekillendirerek ayakkabı üretiyoruz"

"Bütün girişimcilere, özellikle kadın girişimcilere ürkmemelerini tavsiye ediyorum, verilen teşvikleri gözü kapalı kullanabilirler"

11- İklim değişikliği polen sezonunu erkene çekti

AÜ Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Münevver Pınar: "İklim değişikliğine bağlı olarak mevsimler 2 ila 4 hafta öne çekildi. Aynı zamanda bitkilerin polen saçma dönemleri uzadı. Dünya çapındaki çalışmalarda polen sezonlarının yüzde 60 uzadığı, atmosferdeki polen miktarının ise yüzde 70 arttığı görülüyor"

AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aydan Acar Şahin: "Bir ağaç bir sezonda milyarlarca poleni atmosfere bırakabiliyor. Havada düşük yoğunlukta bulunan polenler bile hassas bireylerde hapşırık, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve kaşıntıya yol açabiliyor"

12- Küresel ısınma Antarktika türlerini kritik eşiğe taşıyor

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, küresel ısınmanın yol açtığı deniz buzu kaybı nedeniyle imparator penguen ile Antarktika kürklü fokunun koruma statüsünü "nesli tehlikede" kategorisine yükseltti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözen: "Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmadan, karbon salımını düşürmeden ve böylece küresel ısınmayı tersine çevirmeden bu türleri korumamız mümkün değil"

13- Kalp cerrahisinde yeni teknolojiler riskleri azaltıyor iyileşmeyi hızlandırıyor

Kalp damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mugisha Markior Kyaruzi:

"Önceki yıllarda kalp ameliyatları göğüs kemiği açılarak yapılıyordu, hastaya da bunun külfeti fazla oluyordu, hastanın iyileşme süreci çok çok uzuyordu. Ama günümüzde artık bu ameliyatları göğüs kemiğini hiç açmadan ufak kesilerle hatta kamera yardımıyla veya robotik sistem yardımıyla daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz"

"Ameliyat esnasında oluşabilecek bazı komplikasyon ve riskleri de bu teknoloji sayesinde azaltmış oluyoruz. Özellikle enfeksiyonların, akciğer problemlerinin minimal invaziv yaklaşımla ciddi anlamda azaldığını söyleyebiliriz"

14- Milli güreşçi Osman Göçen için "altın" zamanı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda mindere çıkacak Osman Göçen:

"Daha önce Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandım. Bunu geliştirmek istiyorum. İnşallah burada altın madalya olur"

"2024'te olduğu gibi takım halinde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz"

15- Bursaspor taraftarından şampiyonluk maçına 40 bin kartonluk koreografi

Teksas Taraftar Grubu, yeşil-beyazlı takımın Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor ile oynayacağı ve puan almaları halinde şampiyon olacakları maça özel hazırlık yapıyor

Taraftar grubunun liderlerinden Sedat Yıldız: "Türkiye'de hiçbir takımın başaramadığı bir koreografiyi yansıtacağız. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye, belki de Avrupa bizi konuşacak"

