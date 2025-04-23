Özel Gereksinimli Çocuklar 23 Nisan'ı Yeşilay Tokat'ta Kutladı

Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Yeşilay Tokat Şubesi'nde kutladı.

Çocuklar, Yeşilay Tokat Şubesi'ni ziyaret ederek Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Pakize Ağıl ve Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Saadet Ateşar ile kozalak boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ile bayramı kutladık. Buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. İstedikleri zaman aileleri ile bizleri ziyaret edebilirler." dedi.