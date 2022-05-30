Özel Çocuklarımızın Büyük Başarısı - Haberler

Mersin'de düzenlenen müsabakada 34 ilden 516 öğrenci katıldı. Malatya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Tatarmüsabakada derece alan öğrenciler Malatya için onur kaynağı olduğunu söyleyerek, " Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İl Milli EğitimMüdürlüğümüze vermiş oldukları destekden ayrıca bu başarının kazanılmasında öğrencilerimizi yetiştiren Murat Doğan, Mehmet Kültaş ve Serkan Kılıç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Derece alan öğrenciler madalyalarını ve başarı belgelerini Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın elinden aldılar.

Derece alan sporcularımız listesi aşağıda belirtilmiştir.

Fatma DuruDoğan / 100 metre Türkiye Şampiyonu (Hacı Ahmet Akıncı Lisesi)

Fatma Duru Doğan / Gülle Atma / Türkiye İkincisi (Hacı Ahmet Akıncı Lisesi)

Metehan Atik / 1500 metre / Türkiye Üçüncüsü (Malatya İmam Hatip Lisesi)

Ahmet Berat Köse / Uzun Atlama / Türkiye İkincisi (Rahmi akıncı Ortaokulu)

Sudenaz Tunay / Uzun Atlama / Türkiye Üçüncüsü / Rahmi Akıncı Ortaokulu

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