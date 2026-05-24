Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan arbede ve tahliye gerginliği sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay için görüşme zemini oluştuğunu ancak genel merkeze “mafyatik gruplarla” gelindiğini öne sürdü.

“KEMAL BEY İLE GÖRÜŞME KARARI ALDIK”

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatarak şu ifadeleri kullandı: “Şu anda Genel Merkez'de bekliyoruz. Kemal Bey, ‘Özgür Bey beni arayacaktı’ demişti. Evvelsi gün konuştuk, ben dedim ki ‘Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle değerlendireyim’ değerlendirdik. Ortaya çıkan tabloyu da kendisine söyledim.”

Özel, en kısa sürede kurultayın yapılmasını konuşmak üzere iki tarafın temsilciler belirlediğini söyledi.

İKİ TARAF DA TEMSİLCİ BELİRLEDİ

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yani en hızlı şekilde bir kurultayı konuşmak üzere ‘Bir araya gelebilir arkadaşlar’ dedik. Bugün öğle saatleri için konuştuk ve Kemal Bey ile sözleştik. Ben iki isim belirledim. Bunlar Suat Özçağdaş ve Murat Emir. Kemal Bey de iki isim belirledi Orhan Sarıbal ve Mahir Polat şeklinde. Bu isimler bugün saat 12.00'de buluşacaklardı.”

“SABAH 07.00’DEN İTİBAREN KAPIYA GELDİLER”

Ancak Özel, sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde yaşananların tüm süreci değiştirdiğini savundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı: “Ama bugün sabah saat 07.00'den itibaren Genel Merkez'imizin kapısının önünde yaşananları görmüşsünüzdür. Ben tarif edeyim: CHP üyesi olmayan, Ankara'nın çeşitli barlarında bodyguardlık yapan mafyatik gruplarla, adı anılan tiplerle kapıya gelip girmeye çalıştılar. Arkadaşlar da buna izin vermedi ve kapıları kilitledi.”

“ZORBA YÖNTEMLE ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Özgür Özel, bir yandan kurultay için görüşme zemini aranırken diğer yandan genel merkezin zorla ele geçirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Buradaki esas sorun şu: Biz Kemal Bey ile arkadaşlar oturacak, konuşacak ve en kısa zamanda kurultay talebimiz var. Bu şartlarda herkesi konuşuruz demişken, onlar gelip burayı zorba bir yöntemle, bir yandan mafyatik tipler bir yandan da polis arkalarında kurultayı konuşmadan burayı zorla ele geçirmeye çalışıyorlar.”

“SİLAH VE BIÇAK TAŞIYANLAR VAR”

Genel merkez önündeki kalabalığa ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Özel, bazı kişilerin üzerinde silah ve bıçak bulunduğunu öne sürdü. Özel, “Dışardaki tiplerden bir kısmının üzerinde silah ve bıçak var. Tuhaf tipler... Onlarla bizim gençlerimizi karşı karşıya getirmemeye çalışıyoruz. Esas sıkıntı o. Şu anda Genel Merkez önünde kalabalıklar giderek artıyor” dedi.

CHP’DE GERİLİM TIRMANIYOR

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinden itibaren yaşanan arbede, polis hareketliliği ve karşılıklı açıklamalar sonrası parti içindeki kriz daha da derinleşti.

Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararının uygulanmasını isterken, Özgür Özel cephesi ise genel merkezin “zorla ele geçirilmeye çalışıldığını” savunuyor. Parti kulislerinde önümüzdeki saatlerin kritik olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com