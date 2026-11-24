Haber: Batuhan Dükel / Kamera: Dursun Alkaya

(KIRIKKALE) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Bahçeli, 'kurucu önder' diye nitelendirdiğiniz Öcalan, Kürtlerin de kurucu unsur olduğu Cumhuriyetten, demokratik Cumhuriyetten bahsediyor, burayı hedeflediğini söylüyor. Siz de bunu hedefliyor musunuz? Siz Öcalan'a, 'Hadi oradan, Türk milleti bölünmez bir bütündür, Biz iki uluslu bir bölünmeyi kabul etmiyoruz' diyebilecek misiniz, haddini bildirebilecek misiniz Sayın Bahçeli?" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Türkiye'nin yaşadığı ağır ekonomik buhranın, "fon soygunuyla birlikte bir ekonomik çöküşe dönüştüğünü" söyledi.

Resmi belgelerdeki verilere göre, nüfusa 4 milyon 138 bin yeni vatandaşın eklendiğini ileri süren Özdağ, 2014'e kadar geriye gidilerek nüfus kayıtlarındaki sayıların artırıldığını iddia etti. Ümit Özdağ, "Şimdi bu rakamların seçimlerden önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanacak seçmen kütüklerine nasıl yansıyacağını soruyoruz. Ve bu işin her düzlemde sonuna kadar takipçisi olacağız ve Türk milletini bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÖZEL İLE SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ KARARI ALDIK"

Nüfus verileri konusunda siyasi partileri ve kurumları bilgilendirdiklerini söyleyen Özdağ, geçen hafta YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı ziyareti hatırlattı. Özdağ, nüfusa eklendiğini ileri sürdüğü 4 milyon 138 bin kişinin kim olduğu ve bu durumun seçmen listelerine nasıl yansıyacağı konusunda Özgür Özel ile ortak çalışma kararı aldıklarını belirterek, "Seçim güvenliği konusunda iş birliği kararı aldık ve görüşmeyi müteakip YENİ Parti Genel Merkezi yetkilileri, Zafer Partisi Genel Merkezi yetkilileriyle irtibata geçerek çalışmaları başlattılar" dedi.

Ümit Özdağ, Özel'in ziyaretten kısa süre önce "düşman ceza hukuku" olarak nitelendirdiği uygulamalara tepki göstererek, partisinin Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna üye vermeme kararı aldıklarını açıkladığını söyledi.

Görüşmenin ardından gelen tepkilerin de YENİ Parti'nin müzakere sürecinden çekilmesine odaklandığını belirten Özdağ, "Bahçeli'den Erdoğan'a ve İmralı'dan bütün neoliberallere kadar bu görüşmeye bir tepki geldi, gelmeye devam ediyor. Bu arada Zafer Partisi'ne YENİ Parti'nin yaklaştığı iddiası ile Sayın Özgür Özel'in ağır şekilde eleştirildiğini görüyoruz. Zafer Partisi'ne yaklaşmak Cumhuriyet'in kurucu değerlerine yaklaşmaktır" değerlendirmesini yaptı.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya değinen Özdağ, heyetin aktardığı mesajın son paragrafını okudu.

"ÖCALAN'A HADDİNİ BİLDİRECEK MİSİNİZ?"

Öcalan'ın, "Kürtlerin asli bir kurucu unsur olarak yasal güvenceye kavuşturulması" yönündeki sözlerine tepki gösteren Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Sayın Bahçeli, 'kurucu önder' diye nitelendirdiğiniz Öcalan, Kürtlerin de kurucu unsur olduğu Cumhuriyetten, demokratik Cumhuriyetten bahsediyor, burayı hedeflediğini söylüyor. Siz de bunu hedefliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Abdullah Öcalan'ın, "Türkler ve Kürtler üzerinden iki uluslu bir anayasal yapı" tarif ettiğini savunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Siz Öcalan'a, 'Hadi ordan, Türk milleti bölünmez bir bütündür, Biz iki uluslu bir bölünmeyi kabul etmiyoruz' diyebilecek misiniz, haddini bildirebilecek misiniz Sayın Bahçeli?

Şimdi Türk milletine açık seçik bir şekilde bunu söyleyin. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmeyeceğini, 42'nci maddeyi değiştirmeyeceğinizi, 66'ncı maddeyi değiştirmeyeceğinizi söyleyin de görelim. Öcalan'la başlattığınız bu bölünme süreci uzlaşma falan değil, bölünme sürecidir. Böyle devam edemeyeceğini Türk halkına söyleyebilecek misiniz? Hiç zannetmiyoruz. Öcalan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli, üniter kimliğini sona erdirici bir çalışma içerisindesiniz. Farklılıkları yok saymamak şeklinde ifade ederek Türk milletini iki ulusluluğa alıştırmaya çalışıyorsunuz."

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e inanan yurttaşları Zafer Partisi'ne davet eden Ümit Özdağ, partisinin Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını savunmayı sürdüreceğini söyledi.

"SEÇMEN SAYISI ARTIŞINI TAKİP EDECEĞİZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, nüfus verileri konusunda başka siyasi partilerle de görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, nüfustaki artışın seçmen sayısına yansıyıp yansımayacağının ayrıca araştırılması gerektiğini, bu nedenle de oluşturdukları komisyonlarla süreci takip edeceklerini söyledi. "Başka dokümanlar da var. Onları da muhataplarımızla paylaşacağız" diyen Özdağ, bu aşamada genel başkan düzeyinde başka bir görüşme planlanmadığını, ancak ileride görüşme olabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA