Özbekistanlı Öğrenciler Trabzon'da Yaz Stajını Tamamladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Özbekistan'ın Buhara kentindeki İbn-i Sina Tıp Fakültesinde öğrenim gören 11 öğrenci Trabzon'daki yaz stajını tamamladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinde yapılan törende, 1 aylık yaz stajını tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, "Her bölümden öğrencilerimiz karşılıklı olarak ülkelerde eğitim görmeli. Böylece birbirimizi daha iyi tanıyıp anlayacağız ve birbirimizi daha iyi destekleyeceğiz. Türkiye'de öğrencilerimizi görmek bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, öğrencilerin 20 şehirdeki 69 hastanede yaz stajı gördüğünü kaydetti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Özbekistan ile ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, bu kapsamda tıp fakültesi öğrencilerini Trabzon'da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunduğuna işaret eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki ileride aralarında Trabzon'da görev yapacak olanlar da çıkacaktır. Trabzon'un sağlık turizminin de gönüllü elçisi olacaklarına inanıyorum. Bir çok sektörde Türk dünyasıyla işbirliği içinde olmak çok önemli. Taşkent ile direkt uçuşlar başladı ama Buhara ile de istiyoruz."

Törene, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, Semerkand Devlet Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jasur Alimjanovich Rizaev ve ilgililer katıldı.