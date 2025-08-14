Özbekistanlı Öğrenciler Trabzon'da Yaz Stajını Tamamladı

Özbekistanlı Öğrenciler Trabzon'da Yaz Stajını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Özbekistan'ın Buhara kentindeki İbn-i Sina Tıp Fakültesi'nde eğitim gören 11 öğrenci, Trabzon'daki stajlarını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Törende, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Özbekistan'ın Buhara kentindeki İbn-i Sina Tıp Fakültesinde öğrenim gören 11 öğrenci Trabzon'daki yaz stajını tamamladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinde yapılan törende, 1 aylık yaz stajını tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, "Her bölümden öğrencilerimiz karşılıklı olarak ülkelerde eğitim görmeli. Böylece birbirimizi daha iyi tanıyıp anlayacağız ve birbirimizi daha iyi destekleyeceğiz. Türkiye'de öğrencilerimizi görmek bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, öğrencilerin 20 şehirdeki 69 hastanede yaz stajı gördüğünü kaydetti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Özbekistan ile ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, bu kapsamda tıp fakültesi öğrencilerini Trabzon'da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunduğuna işaret eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki ileride aralarında Trabzon'da görev yapacak olanlar da çıkacaktır. Trabzon'un sağlık turizminin de gönüllü elçisi olacaklarına inanıyorum. Bir çok sektörde Türk dünyasıyla işbirliği içinde olmak çok önemli. Taşkent ile direkt uçuşlar başladı ama Buhara ile de istiyoruz."

Törene, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, Semerkand Devlet Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jasur Alimjanovich Rizaev ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak

Murat Kapki'nin ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Putin bunu yaparsa Trump toplantıyı anında terk edecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.