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Özbekistan kavunu Darende'de verimli çıktı

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Malatya'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan Özbekistan kavununun verimli olduğu belirtildi. Çiftçi Hüseyin Kılıç, kavunun tadı, şeker oranı ve asit oranının iyi olduğunu söyledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan Özbekistan kavunununda verim alındığı bildirildi.

Irmaklı Mahallesi'nden çiftçi Hüseyin Kılıç tarafından 2 dekar alanda ekilen kavunun toprağa uyum sağladığı belirtildi.

Hüseyin Kılıç, deneme ekibi yaptıkları Özbekistan kavununda verimin yüksek olduğunu söyledi.

Kavunu çeşitlerinin tadı, şeker oranı ve asit oranı ile veriminin iyi olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz atadan kavuncuyuz. İlkbaharda Özbek kavunlarını dikerken hiç böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Şimdiye kadar diktiğimiz kavun çeşitlerinden çok daha üstün bir ürün oldu. Tohumundan çoğaltabilmemiz dahi bizim için çok güzel. Asit oranı düşük şeker oranı çok güzel bir ürün. Biz bu yıl iki çeşidini çoğaltarak denemesini yaptık. İkisi de bizim ata tohumlarına benziyor biri birinden güzel ve tam aradığımız kavun çeşitlerinden. Muhtemelen bundan sonra bu topraklarda bu kavun çeşidi ekilecek."

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Kılıç Özbekistan Darende malatya Güncel Haberler

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