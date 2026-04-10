Özbekistan'da Türk dünyasının ortak değerleri sempozyumu düzenlendi

Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde "1. Uluslararası Türk Dünyasında Ortak Değerlerin İhyası ve İnşası Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Buhara Uluslararası Üniversitesinin ev sahipliğinde, Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlahiyat Fakültesi ile Azerbaycan'ın Hazar Üniversitesi Mevlana Edebi-Felsefi Araştırmalar Enstitüsünün ortak organizasyonuyla hazırlanan sempozyum 6-9 Nisan'da düzenlendi.

Sempozyuma, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Malezya, Pakistan ve İngiltere'den çok sayıda akademisyen ve bilim insanı katıldı.

Açılışta konuşan Buhara Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şarif Barotov, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, etkinliğin Türk dünyasının entegrasyonu açısından önemli olduğunu belirtti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal da sempozyumun Türk dünyasına hizmet amacı taşıdığını belirterek, akademik işbirliğinin güçlendirilmesinde bu tür organizasyonların önemli rol oynadığını kaydetti.

Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Yüce ise Türk devletlerinin ortak tarihine değinerek, kültürel mirasın yaşatılmasının yanı sıra bilim ve teknoloji alanındaki gelişme ve yeniliklere ayak uydurmanın da büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Bazı akademisyenlerin çevrim içi olarak da yer aldığı sempozyum kapsamında "dil ve eğitim, kültür ve edebiyat, tarih ve toplumsal yapılar, ekonomi ve entegrasyon, Türk kültüründe edebiyat, sanat ve gelenekler ile Türk dünyasında dini ilimler, fıkıh ve din eğitimi" başlıklarıyla farklı oturumlar tertip edildi.

50'ye yakın bildirinin sunulduğu oturumlarda Türk dünyasının ortak kültürel değerleri dil, edebiyat, folklor, tarih, din ve toplumsal hafıza ekseninde değerlendirilirken, disiplinler arası yaklaşımlarla bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.

Sempozyumda öğrenciler tarafından Özbek kültürünü tanıtan gösteriler sunuldu.