Taşkent'te 15 Temmuz Anma Töreni

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Büyükelçilik çalışanları, Özbekistan'daki Türk iş insanları ile Özbek gazeteciler katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Programda konuşan Büyükelçi Ulutaş, 15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanmış bir hadise olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Milletlerin tarihinde bazı hadiseler vardır ki; etkileri yaşandıkları günle sınırlı kalmaz. Devlet anlayışını, toplumun hafızasını ve geleceğe bakışını yeniden şekillendirir. 15 Temmuz, Türk tarihinin böyle dönüştürücü eşiklerinden biridir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesi ortaya konulan iradenin, demokratik düzenin korunmasının ötesinde bin yıllık devlet geleneğinin ve milli hafızanın geleceğe taşınmasına yönelik güçlü bir irade beyanı olduğunu vurgulayan Ulutaş, aradan geçen 10 yılın ardından olayların artık tarihin sağladığı perspektifle daha iyi değerlendirilebildiğini söyledi.

Ulutaş, 15 Temmuz'u önemli kılanın yalnızca darbe girişimine karşı verilen mücadele değil, ertesi gün başlayan dönüşüm süreci olduğuna işaret ederek, o gece hedef alınanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız karar alma iradesi, millet ile devlet arasındaki güven bağı ve Türkiye'nin kendi geleceğini kendi iradesiyle tayin edebilme kabiliyeti olduğunu kaydetti.

FETÖ'nün klasik anlamda bir terör örgütünün ötesinde dini kavramları, siyasi hedefleri için araçsallaştıran, eleştirel düşünceyi itaate dönüştüren ve mensuplarını kapalı bir aidiyet sistemi içinde tutan misyonik bir terör yapılanması olduğunu dile getiren Ulutaş, 15 Temmuz'da verilen mücadelenin yalnızca bir örgüte karşı kazanılmış güvenlik başarısı değil, fanatizme, vesayet anlayışına ve devleti içeriden dönüştürme girişimine karşı kazanılmış tarihi bir mücadele olduğunu vurguladı.

Ulutaş, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi, yüksek teknoloji, enerji güvenliği, ulaştırma altyapısı, diplomasi ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği alanlarında önemli adımlar attığını belirterek, bu gelişmelerin aynı stratejik vizyonun parçaları olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye, gelişmeleri uzaktan izleyen değil bulunduğu coğrafyada denge kuran, inisiyatif alan ve çözüm üreten bir ülkedir. Uluslararası sistemde artan etkisi de bu dönüşümün bir sonucudur. Hiç şüphesiz böylesine kapsamlı bir dönüşüm, güçlü bir liderlik ve uzun vadeli bir vizyon gerektirir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde Türkiye, karşı karşıya kaldığı sınamaları aşmakla kalmamış, bu süreçte daha güçlü bir devlet yapısı inşa etmek için çok büyük atılımlar yapmıştır.

Bugün savunmadan diplomasi, enerjiden teknolojiye Türk dünyasıyla ilişkilere kadar uzanan her başlıkta aynı stratejik yaklaşım görmek mümkündür. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin yürüyüşü daha güçlü bir devlet inşa etme yürüyüşüdür, aynı zamanda dünyaya kendi perspektifini sunabilen bir ülke olmalı olma yürüyüşüdür."

???????Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda geliştiğini belirten Ulutaş, ortak tarih ve medeniyet birikiminin geleceğe taşındığını, Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının da bu yakınlaşmanın en değerli temsilcileri olduğunu söyledi.

Ulutaş, konuşmasının sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Etkinlik, "Prangalarından Kurtulan Bir Devletin Şahlanışı" belgeselinin gösterimiyle sona erdi.