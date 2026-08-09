Ardahan Temsilcisi Ankara'da Sendika Toplantısına Katıldı

Öz Büro-İş Sendikası Ardahan İl Temsilcisi Ayşe Yeşiltaş Yardımcı, Ankara'da düzenlenen Temsilciler Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Yardımcı, toplantıya ilişkin gazetecilere, sendikanın Genel Başkan Baki Gülbaba'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Ardahan'ı toplantıda temsil etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Yardımcı, "Toplantımız oldukça verimli geçti. Farklı illerden gelen temsilcilerimizle çalışma hayatında yaşanan sorunları, üyelerimizin taleplerini ve çözüm önerilerini değerlendirdik. Ardahan'ı temsilen burada bulunmaktan ve ilimizdeki üyelerimizin taleplerini dile getirmekten memnuniyet duydum." dedi.

Yardımcı, Ardahan'daki sendika üyelerinin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini anlattı.

Kaynak: AA