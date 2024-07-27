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Oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

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Kurtlar Vadisi ve Payitaht Abdülhamid gibi başarılı dizilerde rol alan usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Hekimoğlu'nun ölüm haberi Oyuncular Sendikası tarafından verildi.

Sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

Oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Tufan Keleş:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

15
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yusuf karataş 2:

Allah' rahmet eylesin

10
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1gerceklerinsesi:

Yıldız mı? Hangi yıldız? Bu adamı hatırlamıyorum bile. Yine de yakınlarına başsağlığı ve metanet dilerim

0
2
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