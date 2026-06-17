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Oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası İlçesinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

(AYDIN) - Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle izleyici karşısına çıkan 35 yaşındaki İrtem için Hanım Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene İrtem'in annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, kardeşi, yakınları, sanat camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İrtem'in naaşı dualar eşliğinde Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. İrtem'in cenazesi, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan üniversiteden arkadaşı Çağlar Kuru, Ece İrtem'in enerji dolu bir insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son görevimizi yapmaya geldik ama şoktayız. Bu durumdan dolayı da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kelimeleri bulamıyorum. Bir ay önce görüştük, vakit geçirdik. Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, etrafına mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü. Annesine, babasına, abisine Allah sabırlar versin. Çok üzücü bir kayıp. Kalbinin bir şeye yenildiğini sanmıyorum. Çok çalışkan, azimli birisiydi. Dünya şartları, bilmiyorum. Sağlık yönünden belli bir sağlık problemi yoktu. Gayet sağlıklı bir bireydi. Onun dışındaki söylenilenler falan, sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Ani kalp krizi vesaire… Ne bileyim, işte antidepresan mesela, öyle şeyler olduğunu sanmıyorum. Çok çalışkan, planlı birisiydi. Yeni projelerde çalışmayı seviyordu. O yüzden şu anki bulunduğu konum itibarıyla zaten belli bir başarı yolu açmıştı. Bunun devamında da neler olabilir, nasıl projeler gelir gibi konuşuluyordu. Gayet sağlıklı, mutluluk dolu, yaşam dolu birisiydi" dedi."

Oyuncu Gürkan Uygun da İrtem'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Üzgünüz, genç bir arkadaşımız. Çok erken" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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