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Oy kabininde kalp krizi geçirdi

Oy kabininde kalp krizi geçirdi

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Artvin'de girdiği oy kabininde fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ergin Asıliskenderoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulu'nda meydana gelen olayda, Ergin Asıliskenderoğlu (54), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için okula geldi. Seçim pusulasıyla oy kabinine giren Asıliskenderoğlu, aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

Oy kabininde kalp krizi geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleyi yapan sandık görevlileri, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Asıliskenderoğlu, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Oy kabininde kalp krizi geçirdi

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel

Vakıflar Bankası Kalp Krizi Artvin Güncel Haberler

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