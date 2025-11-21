Haberler

Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucunda oy çokluğu ile İmralı'ya ziyaret düzenlenmesi kararı alındı. "Kapalı oturum" kararına tepki gösteren CHP'nin katılmadığı toplantıda yapılan oylamada 32 komisyon üyesi "Evet", 2 üye "Hayır" oyu verdi, 3 üye ise çekimser kaldı. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin İmralı'ya gidecek komisyon üyelerinin isimlerini yarın sabaha kadar Meclis Başkanlığı'na bildirmesi gerekiyor.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, oy çokluğuyla İmralı'ya ziyaret düzenlenmesi kararı aldı.
  • Komisyonda 32 üye 'Evet', 2 üye 'Hayır' oyu verdi ve 3 üye çekimser kaldı.
  • CHP ve Demokrat Parti İmralı ziyaretine katılmayacak, MHP ve DEM Parti temsilcileri ziyarette yer alacak.

"Terörsüz Türkiye" komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısı saat 14.15'te başladı. Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturdu.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK

"Kapalı oturum" şeklinde gerçekleştirilen toplantıda İmralı ziyareti için oylama yapılması kararı alındı. "Kapalı oturum" kararına tepki gösteren CHP'nin katılmadığı toplantıda yapılan oylamada, oy çokluğu ile İmralı'ya ziyaret düzenlenmesi kararı alındı. 32 komisyon üyesi "Evet", 2 üye "Hayır" oyu verdi, 3 üye ise çekimser kaldı.

İMRALIYA KİMLER GİDECEK?

Komisyon adına İmralı'ya gidecek olan isimler Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler tarafından belirlenecek. Yarın sabaha kadar Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin İmralı'ya gidecek komisyon üyelerini Meclis Başkanlığı'na bildirmesi gerekiyor.

"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

MHP VE DEM PARTİ'DE İSİMLER BELLİ

MHP ve DEM Parti'den İmralı'ya gidecek isimler ise belli . MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim" dedi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisini heyette Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in temsil edeceğini açıkladı.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP de İmralı ziyareti konusunda kararını verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini ifade etti. Emir tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonun İmralı'ya gitmesi için üye vermeyi doğru bulmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

DEMOKRAT PARTİ'DEN ÇEKİLME KARARI

Öte yandan, Demokrat Parti'den komisyonda gerçekleştirilen oylama öncesinde yapılan açıklamada, üyelerin İmralı'ya gitme kararı alması durumunda "Terörsüz Türkiye" komisyonundan çekilme kararı alınacağı duyurulmuştu.

Yorumlar (38)

Haber YorumlarıDoğanay Kemerli:

Girişiniz de, dönüşünuzde olmasın inşaallah gemi batar, arabanız devrilir altında kalırsınız

Yorum Beğen437
Yorum Beğenme119
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Ulkenin gundemine bak!! Bir zamanlar hakaret ediyormus ayaklariyla turlu turlu hakaret ettikleri, kendi ulkesinin evlatlarinin katledilmesinden, sorumlu orgut liderinin, Marksist bir orgutun lideri ile gorusmek icin komisyon kuran bir devlete donustu!! Yani bukemedigi eli opmeye gitmek gibi birsey!! Gidenler kim? Biri Milliyetci oteki dindar Islamci parti!! Yani o goruntude idiler!!

yanıt93
yanıt18
Haber YorumlarıÖmer:

Gidişiniz olsun, dönüşünüz olmasın.

Yorum Beğen312
Yorum Beğenme84
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Demir:

gidin bakalım terörist dediginiz bebek katili dediginiz adamın yanına , Allah herseyi görüyor biliyor , bu millet bunu unutmaz , troller yzmasın ana avrat söverim , maaşlı köpekler

Yorum Beğen300
Yorum Beğenme75
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCiwan:

Hakan gereksizi senin fikrini soran mi var savaş olmasa zaten senin gibiler nasıl ayakta durur

yanıt51
yanıt172
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ciwan: isminden ne olduğun belli dolayısı ile asıl sana fikrini soran yok savaş devletler arasında olur buradaki savaş değil iki tane baldırrı çıplak soysuzun kaşıntısıdır kaşırız geçer

yanıt13
yanıt3
Haber YorumlarıSam Fisher:

Ciwan gerksizi baban keşke paraya kıyıpta kondom kullansaydı senin gibi bir yaratık ülkenin başına bela olmazdı.nefes alman suç senin cerrahımmm .savaş istemiyoruz biz. Senin gibi sağ sol kavgasiyla beslenen sülük degiliz.istedigimiz tek şey düne kadar bebek katiliydi bu adam .ben başbağlar katliamını gördüm.bi izle istersen.utanmaz .trol seni

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıSogun Nn:

umarım.hepiniz belanızı bulursunuz Allah bin belanızı versin

Yorum Beğen248
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMümin Güler:

AMİN

yanıt36
yanıt11
Haber YorumlarıFirat:

Bebek katilinin arkadaslari deriz bundan sonra

Yorum Beğen235
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
