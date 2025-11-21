Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

"Terörsüz Türkiye" komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısı saat 14.15'te başladı. Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturdu.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK

"Kapalı oturum" şeklinde gerçekleştirilen toplantıda İmralı ziyareti için oylama yapılması kararı alındı. "Kapalı oturum" kararına tepki gösteren CHP'nin katılmadığı toplantıda yapılan oylamada, oy çokluğu ile İmralı'ya ziyaret düzenlenmesi kararı alındı. 32 komisyon üyesi "Evet", 2 üye "Hayır" oyu verdi, 3 üye ise çekimser kaldı.

İMRALIYA KİMLER GİDECEK?

Komisyon adına İmralı'ya gidecek olan isimler Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler tarafından belirlenecek. Yarın sabaha kadar Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin İmralı'ya gidecek komisyon üyelerini Meclis Başkanlığı'na bildirmesi gerekiyor.

"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

MHP VE DEM PARTİ'DE İSİMLER BELLİ

MHP ve DEM Parti'den İmralı'ya gidecek isimler ise belli . MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim" dedi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisini heyette Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in temsil edeceğini açıkladı.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP de İmralı ziyareti konusunda kararını verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini ifade etti. Emir tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonun İmralı'ya gitmesi için üye vermeyi doğru bulmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

DEMOKRAT PARTİ'DEN ÇEKİLME KARARI

Öte yandan, Demokrat Parti'den komisyonda gerçekleştirilen oylama öncesinde yapılan açıklamada, üyelerin İmralı'ya gitme kararı alması durumunda "Terörsüz Türkiye" komisyonundan çekilme kararı alınacağı duyurulmuştu.