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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail saldırılarında kullanılan mühimmatlar ve roket yakıtları ile yıkılan binalardan kaynaklanan kirliliğin Gazze'de suyu içilemez, toprağı da sağlığı etkileyecek şekilde kirlettiğini ortaya koydu.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının çevreye etkilerini ele alan "Çevresel Savaş Suçları: İsrail'in askeri saldırıları Gazze'yi nasıl insan yaşamını tehdit eden toksik atık alanına çevirdi" başlıklı raporunu yayımladı.

İsrail'in saldırılarının Gazze'yi insan yaşamına uygun olmaktan çıkardığına dikkati çekilen raporda, İsrail'in çok yoğun yerleşim alanı olan Gazze'de kullandığı patlayıcıların doğaya etkileri değerlendirildi.

Doğal yaşamın kendi kendini sürdürebilmesi için ihtiyacı olan temel şartların İsrail saldırılarıyla ortadan kaldırıldığı vurgulanan raporda, "Yıkımın boyutu, şiddeti ve geniş bir alana yayılmış olması Gazze'nin doğasını köklü biçimde değiştirdi. Altyapı, binalar ve sanayi tesislerinin yıkılması veya yanması ile kullanılan mühimmatlar nedeniyle çevre sistemi çöktü, toprağa, suya ve havaya tehlikeli kirleticiler salındı. Bu kirleticiler, tüm nüfusun yaşamını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu çevresel kaynaklar ve sağlık üzerinde derin ve uzun süreli sonuçlara yol açacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Uydu görüntüleri, analizler ve saldırı haritaları kullanılarak Gazze'de kontaminasyon risk alanlarının işaretlendiği raporda, su, hava ve toprak kirliliğinin çok geniş alanda ciddi şekilde etkili olduğuna işaret edildi.

Bu durumun uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası hukukun işgalcilere yüklediği sorumluluklara aykırı olduğu vurgulanan raporda, " Gazze'deki yeniden inşa sürecinin güvenli, hukuka uygun ve sorumlu bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına ve Gazze halkını tehdit eden kirlilik risklerinin tespit edilmesi, azaltılması ve giderilmesi için sahada yürütülecek çatışma sonrası çevresel değerlendirme çalışmalarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Gazze'nin yüzde 99'unda en az 1 kirletici madde doğaya karıştı

Raporda, Gazze topraklarının yüzde 78'inin İsrail'in kara saldırılarına maruz kaldığı hatırlatılarak, bu saldırıların yoğunluğu ve kullanılan mühimmat miktarı ile atık su tesisleri, 9 sanayi tesisi, enerji santralleri, atık arıtma tesisleri gibi alanlara yapılan saldırılar karmaşık muhteviyatlı atıkların doğaya salınmasına neden oldu.

Bu atıklar arasında patlayıcı kalıntıları, roket yakıtları, ağır metaller, asbest, kristal silika, kalıcı organik kirleticiler ve patojenlerin bulunduğu bilgisi raporda paylaşıldı.

Gazze'nin yüzde 99'unda en az 1 kirletici maddenin doğaya karıştığının altı çizilen raporda, Gazzelilerin solunum, su tüketimi, gıda tüketimi ve kontamine olmuş su ile toprağa doğrudan temas yoluyla bu kirleticilere maruz kaldığı belirtildi.

Bölgede en fazla kontaminasyonun görüldüğü yerlerin Gazze kent merkezi, Han Yunus, Refah, Cibaliya ve Selahaddin Caddesi olarak sıralandığı raporda, İsrail saldırıları sonucundaki yangın ve patlamaların ortaya çıkardığı duman ve gazlar nedeniyle havası en çok kirletilen yerlerin Gazze kent merkezi, Cibaliya ve Kuzey Gazze olduğu belirtildi.

Gazze sularında 2021'e göre 10 kat daha fazla dışkı kaynaklı koliform bakterisi tespit edildi

Rapora göre, İsrail saldırılarında Gazze'nin su altyapısının yüzde 85'i yok oldu. Haziran 2024'te Gazzelilerin yüzde 16'sı, Nisan 2026'da ise yüzde 39'unun temiz suya ulaşabildiği bölgede su depoları tamamen yok oldu.

Bölgenin ana su kaynağı olan kuyularda da kirlilik dikkati çekti. Kuyulardaki incelemeler sonucu sudaki dışkı kaynaklı koliform bakterisi oranı 2021'deki testlerde tespit edilenin 10 kat üzerinde çıktı.

Yer altı suyunu içilemez hale getiren mineralizasyona da yaygın şekilde rastlanan incelemelerde kontaminasyona en açık ve kuyu suyu kullanımının en riskli olduğu yerler olarak Gazze kent merkezi, Kuzey Gazze ve Deyr el-Belah sıralandı.

Gazze'deki tüm atık su arıtma tesislerinin yıkıldığı belirtilen raporda, yalnızca bazı kanalizasyon sistemlerinin ayakta kaldığı, buradaki suların da doğaya ve denize karıştığı ifade edildi.

Arıtılmamış kirli suyun biyolojik ve kimyasal kirliliğe yol açtığına dikkat çekilen raporda, katı ve sıvı atıkların insanlar arasında yayılan hastalıklara neden olduğu vurgulandı.

Bu durumun inceleneceği laboratuvarların yıkıldığı, incelemede kullanılacak ekipmanların da İsrail tarafından bölgeye sokulmadığına işaret edilen raporda, kirli su, toprak ve havanın tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Kirlenen doğa sağlığı, ekonomiyi ve nüfusu etkiliyor

Kirli bir doğada üretilen tarım ürünlerinin ve kullanılan suyun insan sağlığını etkileyeceği vurgulanan raporda, Gazze tarım ürünlerinin satışını da olumsuz etkileyerek yoksulluğa ve göçe yol açabileceği riskinden de söz edildi.

İnsan sağlığına olan etkilerin nesillerce sürebileceği, yenidoğanlarda çeşitli rahatsızlıkların görülebileceği ve sağlık sistemine yük getireceği belirtilen raporda, atık temizleme görevinde bulunanların da risk altında olduğu vurgulandı.

Oxfam'ın tavsiyelerine de yer verildi

Raporun tavsiyeler bölümünde, ilk olarak, Gazze'ye saldırıların durması gerektiğine dikkat çekilerek, insani yardım görevlilerinin ve çevresel riskleri değerlendirme uzmanlarının bölgeye girişine izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

İsrail ordusunun kullandığı mühimmatın miktarının ve içeriğinin de açıklanması gerektiği belirtilen raporda, neden olduğu çevresel yıkım nedeniyle İsrail'in tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi.

Uluslararası kamuoyunun ve üçüncü ülkelerin, çevresel risklerin değerlendirilmesi sürecine engel olmaması konusunda İsrail'e gerekli baskıları yapmaya çağrılan raporda, İsrail'e silah satışlarının durması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA