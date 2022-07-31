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Cinayet gibi kaza kamerada: Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Topaç (61), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.

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TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Topaç (61), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Sivas'a giden Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, iddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Zöhre Topaç'a çarptı. İhbarla gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaç, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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