Erzurum'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü kaçarken, araç kısa sürede polis tarafından bulundu.

Yunus Emre Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 AEA 761 plakalı otomobil, sokakta bisiklet süren Abdulbaki Alperen Cellat'a (10) çarpıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Cellat, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan otomobil ise polis ekiplerince kısa süre sonra Yakutiye ilçesinde yakalandı.

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Talha Koca
