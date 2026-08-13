Ceyhan'da trajik kaza: 7 yaşındaki Azra Nazlı hayatını kaybetti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yola çıkan Azra Nazlı Sarıoğlu (7), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 38. Sokak'ta meydana geldi. Emine Eylem Y. yönetimindeki 34 RAK 468 plakalı otomobil, iddiaya göre yola çıkan Azra Nazlı Sarıoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Azra Nazlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı