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Düzce'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı Selami Kamil Kurt (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı Selami Kamil Kurt (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları binanın önünde sokakta oynayan 3 yaşındaki Selami Kamil Kurt'a, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selami Kamil Kurt, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile bireyleri hastanede sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.Polis, kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünün tespit edilmesi için soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

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