Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole yuvarlanan 15 yaşındaki çocuk öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde babasının izinsiz otomobilini kullanan 15 yaşındaki Ali Osman Yanar, 60 metre yükseklikten şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri hastaneye kaldırdığı genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde babasından izinsiz aldığı otomobille 60 metre yükseklikten şarampolden yuvarlanan Ali Osman Yanar (15) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fakılı Mahallesi'nde bulunan Karaburun mevkisinde meydana geldi. Fakılı Mahalle muhtarının oğlu Suat Yanar'ın oğlu Ali Osman Yanar, babasına ait otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı. Karaburun mevkisine geldiği sırada Yanar, direksiyon hakimiyetini kaybederek 60 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu araca ulaşan itfaiye ekipleri Yanar'ı yaralı halde yukarı çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yanar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
