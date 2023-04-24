Yer: Türkiye! Otomobilden ürken deve ortalığı birbirine kattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağırlık götürme töreninde caddeden geçen otomobilden ürken deve ortalığı birbirine kattı. İşletmelerin tentesine zarar veren deve zıplayarak çevrede paniğe neden oldu.

Olay, 23 Nisan'da öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede deve ile ağırlık götürme töreni esnasında, bölgeden geçen bir otomobilden ürken deve zıplamaya başladı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Taşıdığı malzemeleri yere düşüren deve, cadde kenarındaki işletmelerin tentelerine de çarptı. Daha sonra yere düşen hayvan, tekrar ayağa kalkıp zıplamaya devam etti. O esnada caddede bulunan yerli ve yabancı turistler, panikle etrafa kaçışmaya başladı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Deve güçlükle kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.