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Otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

Otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı
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KOCAELİ’nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil apartmanın altında bulunan iş yerine girdi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil apartmanın altında bulunan iş yerine girdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Sırrı Paşa Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Rampada sürücüsünün hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, apartmanın altındaki iş yerine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar kaza nedeniyle korku yaşadı.

Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. İşyerinde de hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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