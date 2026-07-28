Sapanca'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ağır Yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönüne seyir halinde olan Hasan Mert Ç. (24) yönetimindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa G. (20) idaresindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekeri koparken, sürücüsü savrularak yola düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut Yüşa G.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sapanca-Adapazarı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı