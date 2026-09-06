Geyve'de Korkunç Kaza: 2'si Çocuk 6 Yaralı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Geyve-Taraklı kara yolu Doğantepe Trafik Işıkları mevkisinde meydana geldi. Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Geyve Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı