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Geyve'de Korkunç Kaza: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Geyve'de Korkunç Kaza: 2'si Çocuk 6 Yaralı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Geyve-Taraklı kara yolu Doğantepe Trafik Işıkları mevkisinde meydana geldi. Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Geyve Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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