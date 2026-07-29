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Otomobil dere yatağına yuvarlandı; 3 ölü, 3 yaralı

Otomobil dere yatağına yuvarlandı; 3 ölü, 3 yaralı
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GİRESUN'un Alucra ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu Almina Değerli (21), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

GİRESUN'un Alucra ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu Almina Değerli (21), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Alucra ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İlyas Kerim Saatçi'nin (21) virajda kontrolünü yitirdiği 28 ADC 335 plakalı otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Almina Değerli, Sevgi Saatçi ve Zeykir Saatçi'nin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49) ambulanslarla Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatlarını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, bölgedeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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