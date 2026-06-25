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Aksaray'da Feci Kaza: Baba ve İki Kızı Ağır Yaralandı

Aksaray'da Feci Kaza: Baba ve İki Kızı Ağır Yaralandı
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Aksaray'da bir otomobilin takla atarak evin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Murat Elçi ile kızları Büşra ve Berivan ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da müstakil bir evin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Murat Elçi (43) ile yanındaki kızları Büşra Elçi (17) ve Berivan Elçi (16), ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Akin köyü girişinde meydana geldi. Murat Elçi'nin kontrolünü yitirdiği 68 AFM 020 plakalı otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki kızları Büşra Elçi ve Berivan Elçi ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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