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Otomobil Doğal Gaz Çukuruna Uçtu

Otomobil Doğal Gaz Çukuruna Uçtu
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde otomobil, doğal gaz çalışması için açılan çukura uçtu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde otomobil, doğal gaz çalışması için açılan çukura uçtu. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, İslahiye ilçesi Göltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Doğal gaz firması tarafından başlatılan boru hattı çalışması nedeniyle bölgeye koyulan dubalar rüzgar nedeniyle uçtu. İsmi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 26 AGG 318 plakalı otomobil de sokaktan geçtiği sırada açılan çukura düştü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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