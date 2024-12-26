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Otokar, Sakarya'da Elektrikli Araçlar Atölyesi Açtı

Otokar, Sakarya'da Elektrikli Araçlar Atölyesi Açtı
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Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde lisede Elektrikli Araçlar Atölyesi kurarak gençlerin fen bilimleri ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında öğrencilere staj ve burs imkanı sunulacak.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş tarafından başlatılan proje kapsamında, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde lisede kurulan "Elektrikli Araçlar Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ülkede gençlerin fen bilimleri ve teknoloji alanında yetkinliklerinin attırılmasına yönelik olarak "Otokar ile Güçlü Yarınlar" projesini hayata geçirdi.

Projenin ilk adımı olarak, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine staj ve burs imkanı sağlayacak olan Otokar, okul bünyesinde "Elektrikli Araçlar Atölyesi" kurdu.

Otokar aynı zamanda proje ile öğrencilere staj ve burs imkanı sağlayarak geleceğin teknolojilerine hakim ve yetkin insan kaynağının yetişmesine destek olacak.

Öte yandan proje kapsamında 11. sınıf öğrencileri Otokar fabrikasında staj yapabilecek, kız öğrenciler başta olmak üzere başarılı 12 öğrenciye burs verilecek. Ayrıca, belli aralıklarla Otokar mühendislik ve teknik ekipleri tarafından güncel konular ve sektördeki gelişmeler hakkında eğitimler verilecek.

Okulda düzenlenen programda konuşan Otokar Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural, geleceğe hazır olmak ve hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu çalışmanın projenin ilk adımı olduğunu ve adımlarının bu yönde devam edeceğini anlatan Vural, Otokar'ın yürüttüğü çalışmalardan ve Sakarya'ya kazandırdığı istihdamdan bahsetti.

Vural, projeyle, en önemli kaynakları olan insan kaynağını daha da güçlendirmek ve ileriye taşımak için adım attıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki, bu adımın çok olumlu ve pozitif adımlarını hep birlikte çok kısa sürede göreceğiz. Ülkemizin teknoloji anlamında ilerlemesi için bu tip inisiyatifler son derece kıymetli." diye konuştu.

Genç nüfusun doğru şekilde yönlendirilmesinin ve mesleki eğitimin önemine değinen Vural, "Okullarımızla işbirliğimiz sadece elektrikli araçlardan ibaret değil. Her türlü konuda bizdeki birikimi aktarmaya, pırlanta gibi genç, öğrenci kardeşlerimizi desteklemeye hazırız. Elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vural daha sonra öğrencilere açılan atölyenin önemi ile bu tür proje ve çalışmaların kendilerine sunacağı imkanlar hakkında bilgi verdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya'nın üreten bir il olduğunu, bu üretimin de devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Üretim için en büyük kaynağın insan olduğunu işaret eden Altuğ, Otokar'a lisede böyle bir atölye açtığı ve burada okuyacak kız öğrencilere verdiği burs için teşekkür ederek, bu davranışın örnek olmasını temenni etti.

Okul müdürü Emrah Önal'ın da konuşma yaptığı programda, Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç ve Vural iş birliğine ilişkin protokolü imzaladı.

Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Veysel Ünlü ve Otokar yöneticilerinin de katıldığı programda daha sonra atölyenin açılışı yapıldı.

Atölyeyi gezen katılımcılar, burada yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında öğrenci ile öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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