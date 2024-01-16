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OTOBÜSÜN MARMARİS'TEN HAREKET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrilen 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün Muğla'nın Marmaris Otogarı'ndan hareket ettiği son görüntüler ortaya çıktı.

OTOBÜSÜN MARMARİS'TEN HAREKET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrilen 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün Muğla'nın Marmaris Otogarı'ndan hareket ettiği son görüntüler ortaya çıktı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaris Mersin Muğla Ulaşım Kaza Güncel Haberler

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