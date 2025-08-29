Otobüs Şoförü, Bayılan Yolcusunu Hastaneye Ulaştırdı

Aydın'da özel halk otobüsü şoförü Mevlüt Akbudak, aracında bayılan 77 yaşındaki Ayşe Aksoy'u güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. Olay, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

AYDIN'da özel halk otobüsü şoförü Mevlüt Akbudak (38), aracında rahatsızlanan Ayşe Aksoy'u (77), güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Batı Gazi Bulvarı'nda yaşandı. Özel halk otobüsünde seyahat eden Ayşe Aksoy, aniden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarısı sonrası otobüsün şoförü Mevlüt Akbudak, güzergahını değiştirip, aracını Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu, tedaviye alındı. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Tedaviye alınan Aksoy'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Yolcunun seyir halinde rahatsızlandığını dile getiren Akbudak, "Yaklaşık 6 yıldır bu durakta hizmet vermekteyim. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Otogar istikametine devam ederken bir kadının rahatsızlandığı söylendi. Hemen dönüp, hastaneye yetiştirdim. Bu sırada diğer yolcular, rahatsızlanan yolcuyu ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da bağırıyorlardı. Ambulans çağırmamı istediler ama ben bunun yerine yolcumuzu çok kısa sürede hastaneye götürdüm. İnsanlık görevimi yerine getirdim" dedi.

'HER YOLCU İNİNCEYE KADAR BİZE EMANETTİR'

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkan Vekili Basri Yaman ise "Hastaneye yetiştirilen yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik ve bu habere çok sevindik. Aracımıza binen her yolcu ininceye kadar bize emanettir. Vatandaşlarımız güvenle yolculuk yapabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
