İnegöl'de otluk alanda yangın: Barakaya sıçradı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkıp bir evin bahçesindeki barakaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniceköy Mahallesi'nde otluk alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bir evin bahçesinde bulunan barakaya sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı