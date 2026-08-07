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İnegöl'de otluk alanda yangın: Barakaya sıçradı

İnegöl'de otluk alanda yangın: Barakaya sıçradı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir evin bahçesindeki barakaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkıp bir evin bahçesindeki barakaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniceköy Mahallesi'nde otluk alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bir evin bahçesinde bulunan barakaya sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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