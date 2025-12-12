Otizmli Muhammed Yusuf, piyano melodileriyle hayatını renklendiriyor

Bitlis'te yaşayan 14 yaşındaki otizmli Muhammed Yusuf Öndül, Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 Temmuz'da vefat eden eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun hediye ettiği piyanoyla hayatını renklendiriyor.

Aysel ve Yunus Emre Öndül çiftinin 2 çocuğundan biri olan Muhammed Yusuf'a 2015'te otizm tanısı konuldu.

Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu 9. sınıf öğrencisi olan Öndül'ün müzik yeteneği, iki yıl önce ortaokuldaki müzik öğretmeni tarafından keşfedildi.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle piyano çalmaya başlayan Öndül, eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun 1,5 yıl önce hediye ettiği taşınabilir piyanoyla kısa sürede ilerleme kaydetti.

Güçlü belleği sayesinde çaldığı parçaları unutmayan, nota okuyarak piyano çalan Öndül, öğretmenlerinin desteğiyle kendini geliştirmeyi başardı.

Babasının yardımıyla piyanosunu zaman zaman okula götüren Öndül, müzik derslerinde çaldığı melodilerle arkadaşlarının güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

"Müzik öğretmenim bana çok destek oluyor"

Öndül, AA muhabirine, piyanoyu çok sevdiğini ve iyi eğitim alarak kendini geliştirmek istediğini söyledi.

Müzikle tanışma sürecinden bahseden Öndül, "Ortaokuldayken merhum Valimiz Erol Karaömeroğlu bana piyano hediye etmişti. Bu sayede düzenli çalışmaya başladım. Lise öğrencisiyim ve her şey yolunda gidiyor. Müzik öğretmenim bana çok destek oluyor. Arkadaşlarımla müzik alanında çalışmalar yürütüyoruz. Okulumu seviyorum. Müzik alanında yeni bilgiler öğreniyorum. Büyüyünce rehberlik öğretmeni olmak ve hayatımın geri kalanında piyano çalmak istiyorum." diye konuştu.

"Güzel vakit geçiriyor, eğleniyoruz"

Baba Yunus Emre Öndül de oğluna 2015'te otizm tanısı konulmasının ardından özel eğitime başladıklarını belirtti.

Oğlunun müzik yeteneğinin ortaokuldayken keşfedildiğini anlatan Öndül, şunları kaydetti:

"Merhum Valimiz Erol Karaömeroğlu oğluma piyano hediye etmişti. Yusuf hem piyanoda hem de resimde yetenekli. Evde zamanını çoğunlukla resim yaparak ve piyano çalarak geçiriyor. Okulda da çok güzel işler başarıyor. Yusuf'la vakit geçirmek bizim için çok değerli. Güzel vakit geçiriyor, eğleniyoruz. Ona ayrıcalıklı bir yaklaşım göstermiyoruz, bazı özel hassasiyetleri olduğu için daha dikkatli davranıyoruz. Eşimi 2021'de kaybettik. Onun vefatıyla bizim için zorlu bir dönem başladı. Hem anne hem baba olarak tek başıma mücadele etmeye çalıştım. Yusuf bu süreçte bana çok destek oldu. Derslerinde başarılı bir öğrenci. Gelecekte daha iyi yerlere gelmesini istiyorum. Rehberlik öğretmeni olmak ve piyanoyu bir ömür çalmak istiyor. Bu konuda ona güveniyorum."

" Müzik konusunda yetenekli bir öğrenci"

Müzik öğretmeni Veysel Sulukaya ise öğrencilerin yeteneklerine göre farklı eğitim planları uyguladıklarını dile getirdi.

Özel yetenekli öğrencilere ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Sulukaya, "Resim, müzik, çalgı ve dans alanlarında yetenekli olan öğrencilerimiz var. Onların başarılarını artırmayı, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Muhammed Yusuf müzik konusunda oldukça yetenekli bir öğrenci. Özellikle piyano çalmaya doğal bir yatkınlığı var. İlerleyen dönemde müzik alanında daha üst seviyelere geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.