Otizm Vakfı'nın Uygulama Evi, Ailelere Destek Sunuyor

Otizm Vakfı tarafından hayata geçirilen "Uygulama Evi", otizmli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlarken, ailelere de acil durumlarda çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir alan sunuyor.

Otistik çocuğu olan ailelerin, çocuklarına yaşam boyu destek sağlanması amacıyla spordan sanata uzanan geniş yelpazede eğitim faaliyetleri yürüten Otizm Vakfı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bir süre önce İncek'te "Uygulama Evi" açtı.

Aileler, cenaze, iş yemeği, şehir dışına çıkma gibi durumlarda gözleri arkada kalmadan evlatlarını yatılı olarak buraya bırakabiliyor.

Uygulama Evi'nde çocuklar, uzmanlar eşliğinde temel yaşam ve öz bakım becerilerini geliştiren atölye çalışmaları yapıyor. Ayrıca bireylerin sosyal iletişimlerini güçlendirmek için etkinlikler düzenleniyor.

"Uzman gözetiminde misafir ediyoruz"

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, AA muhabirine, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere destek olmak için geçen yaz Uygulama Evi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Aynı zamanda otizmli oğlu bulunan Çayan, hayatı boyunca çocuğunu bırakıp bir yere gidemediğini, çoğu zaman iş gezilerini ertelediğini söyledi.

Bu durumda olan ailelerin otistik çocuklarını Uygulama Evi'ne bırakabildiğini anlatan Çayan, "Burası sürekli bir yatılı ev değil, ailelerin ihtiyaç duyduğu birkaç gün çocukların kalabileceği yer. Ailelerin cenaze, hastalık, ameliyat ihtiyacında ya da saatlik durumlarında, çocukları burada uzman gözetiminde misafir ediyoruz." dedi.

Otizmli bireyler için sosyal iletişimin önemine işaret eden Çayan, "Uygulama Evi, otizmli çocukların bağımsızlığının artmasını, kendi başlarına yetebilir düzeyde olmalarını da sağlıyor. Burada otizmli bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim sorunlarındaki eksikliği gideriyoruz." diye konuştu.

Uygulama Evi'nde spor aktivitelerinden mesleki gelişim çalışmalarına kadar farklı alanlarda destek sağlandığını belirten Çayan, bu tarz uygulamaların bütün şehirlerde olması gerektiğini dile getirdi.

"Artık gözümüz arkada değil"

Otizmli oğlunu haftanın belirli günlerinde Uygulama Evi'ne getiren Mehmet Sait Adak da bu merkezin kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Oğlunun gün içerisinde kaliteli vakit geçirdiğini anlatan Adak, şunları kaydetti:

"Otizmli bireylerin ailesi olarak zorlu şartlarda hayatımızı sürdürüyoruz. Daha önce il dışı görevlerine gittiğimde çocuğumu bırakacak yer bulma konusunda sıkıntı yaşıyordum. Anne babaların acil ihtiyaçlarda çocuklarını bırakabileceği yerlerinin olması çok önemli. Aile yakın değilse büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çoğu zaman işlerimizi erteliyoruz ama artık gözümüz arkada değil, onu sabahtan buraya bırakıp işimize gidebiliyoruz."

Adak, otizmli bireyler için sosyalleşebilmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Oğlum burada hocalardan birebir özel eğitim alıyor. Enerjilerini atmak için spor eğitimleri yapıyorlar, tenis oynuyorlar. Ben, oğluma iki tekerlekli bisikleti sürdüremezken burada öğretmenlerinin yardımıyla becerdi. Çamaşır katlama gibi gündelik hayatta yapılan işleri burada öğreniyorlar." dedi.