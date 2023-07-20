Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı turistik Selimiye Mahallesi'nde bir otelde konaklayan misafirin aracını, otele komşu olan bir evde oturan kinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Güvenlik kamerası incelemesi sonrası arabayı çizen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Otelde konaklayan kişinin arabasını böyle çizdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı turistik Selimiye Mahallesi'nde bir otelde konaklayan misafirin aracını, otele komşu olan bir evde oturan kinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Güvenlik kamerası incelemesi sonrası arabayı çizen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Marmaris'e bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hafta sonu tatilini Selimiye'de bir otelde geçirmek isteyen E.G isimli vatandaş otelin ön tarafına park ettiği aracını sabah çizikler içinde bulunca önce otel yetkililerine sonra da jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Otel yetkilileri hemen güvenlik kameralarına bakınca gerçek ortaya çıktı. Yan tarafta oturan ve otele komşu olduğu iddia edilen kişinin güvenlik kamerasında birkaç kez gidip gelerek arabayı çizdiği görüntüleri izleyen araç sahibinin şikayeti üzerine şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

"Güvenlik kamerası kaydetti"

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin yanından geçerken elindeki cisimle arabayı birkaç sefer çizerek zarar verdiği görüntülere yansıdı.