Otel Yangınında İki Bakanlık Kusurlu Bulundu, İstifa Talepleri Artıyor

Haber : Ogün Akkaya - Kamera: Uğur Demirci

(TBMM) - Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu üyesi İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, yangın sonrasında hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin, "Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın birinci derecede asli kusurlu olduğu ortaya çıkmış. Burada İl Özel İdaresi'nin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığınca denetlenen, Turizm Bakanlığı'nca denetime tabii tutulan, Çalışma Bakanlığı'nca denetime tabii tutulan bir yerine hiçbir anlamda denetlenmediğini gördük. Bakanların da bunu görüp derhal gereğini yapması ve bu milletten çıkıp özür dileyerek derhal istifa etmelerini bekliyoruz. Ayrıca yanan otelin bu haliyle kalıp utanç abidesi olarak gelecek nesillerin de görmesini talep edeceğiz" dedi.

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun on birinci toplantısında yangın sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen adli bilirkişi heyeti sunum yapacak.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve Komisyon üyesi Rıdvan Uz, bilirkişi heyetinin raporunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yangında kusurlu bulunduğuna dikkat çekerek, iki Bakanın da istifasını talep ettiklerini belirtti.

Bilirkişi heyetinin komisyondaki sunumu öncesi raporu ve ihmalleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Uz, şöyle konuştu:

"Bugün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı makamınca hazırlanan bilirkişi heyetinin sunumu var. Bu sunumu dinleyeceğiz. Bizimle beraber, 78 kaybettiğimiz canın ailelerin gözü kulağı Meclis'te. Çünkü tatil döneminde başta evlatlarımız olmak üzere hayatlarının baharında sonlandı yaşamları. Muhalefet milletvekili olarak da büyük bir hassasiyetle ve titizlikle bunun üstünde duruyorduk ve devamında teşvik ettik komisyon kurulmasını ve bunu başarmıştık. Hemen akabinde bir bilirkişi raporu iki gün içinde hazırlanmıştı. Fakat bu rapor önce reddedildi, sonra 'Apar topar oldu, daha detaylı yapılacak' dendi ve bir şey kaçırılmak istenmişti. Bu sebeple bütün muhalefet milletvekilleri, Meclis'te üzerimize düşen görevi tüm anlamıyla yapmaya özen gösterdik. Hem yerinde gördük, inceledik hem de durumla ilgili bize ulaşan bütün aileleri de dinleyerek orada giden canların kendi evlatlarımız olduğunu da düşünerek bir çalışma içerisinde olduk. Bu çalışma ve gayretin sonucunda bilirkişi raporu hazırlandı. Bu raporu hazırlayanlara müteşekkirim. Ellerinden gelenin hemen hemen en iyisi olmuş. Bizim komisyonda dile getirdiğimiz bütün eksiklikler ve hatalar hemen hemen yer bulmuş burada.

"Yanan otelin bu haliyle kalıp utanç abidesi olarak gelecek nesillerin de görmesini talep edeceğiz"

Burada iki Bakanlık; Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere iki Bakanlığın birinci derecede asli kusurlu olduğu ortaya çıkmış. Burada İl Özel İdaresi'nin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığınca denetlenen, Turizm Bakanlığı'nca denetime tabi tutulan, Çalışma Bakanlığı'nca denetime tabi tutulan bir yerin, hiçbir anlamda denetlenmediğini, 1971'de 40 yıllığına alınan ruhsatın 2020'de bittiğini, bundan sonra hiçbir denetime tabii olmayan bir otel olduğunu ve dolayısıyla bu kadar denetimsizliğin sonunda da 78 canımızın kaybolduğunu gördük.

Bu iki asli unsurun bizim detaylandırdığımızın hepsinin bilirkişi raporunda yer alması ve iki Bakanlığın alenen, birinci derecede suçlu bulunması, artık koltuklarında oturan Bakanların da bunu görüp derhal gereğini yapması ve bu milletten çıkıp özür dileyerek derhal istifa etmelerini bekliyoruz. 23 yıllık AK Parti iktidarında ilk defa kaçamadılar ve yakalandılar. Burada acilen bütün muhalefet olarak derhal istifalarını talep ediyoruz. Bugün komisyonda bu iki Bakanın istifasını talep edeceğiz. Ayrıca yanan otelin bu haliyle kalıp utanç abidesi olarak gelecek nesillerin de görmesini talep edeceğiz."