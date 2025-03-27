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Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti

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Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Alevlerin sardığı otelde yaşamını yitirenlerin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta olduğu ortaya çıktı. Öte yandan otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu açıklamaları kafa karıştırdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'den, saat 06.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine ekipler anında yangına müdahale etti. Otelde konaklayanların olmadığı tespit edilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

MİLLİ KAYAKÇI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otelde hayatını kaybeden 2 kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında, milli kayakçının annesi Fikriye Usta da yaralandı. Otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu da ortaya çıktı.

"DENETLENEN OTELLERDEN BİR TANESİYDİ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınla ilgili şu bilgileri verdi: "Bina tamamen boşaltılmış durumdadır. Net bilgi olmamakla beraber, 2 kişinin vefat ettiği bildirildi. Yangının başlamasıyla beraber, arkadaşlarımız hemen ulaşıp müdahale etti. Binayı komple boşalttı. Denetlenen otellerden bir tanesiydi. Kartalkaya'daki yangından sonra yeniden denetlemeye tabi tuttuğumuz bir oteldi. Hazırlanan raporu da hem Uludağ Alan Başkanlığına, hem ilgili bakanlığa, hem de Osmangazi Belediyesine ilettik."

"KAPATILMASINA KARAR VERİLEN BİR OTELDİ AMA..."

Raporu net olarak aktarmanın mümkün olmadığını belirten Bozbey, "Ancak eksikleri olan bir oteldi. Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına biz bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor. Otel tamamen boşaltıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerle görüşmeler sağladım. Ancak öncelikle, yangının söndürülmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Otelde, personel olarak 4 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam net bilgi değil. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarından sonra yapılacak denetimde ortaya çıkacaktır. Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. İçeride insan olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor" dedi.

Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yav zaten ne olsa chp nin hiç sorumluluğu olmaz. nasıl kaypaklık bu yahu. la siz değil miydiniz 1 i polis 8 insanın ölümüne sebep olan gezi isyanını çıkaran. milyarlarca dolar ekonomiye zarar veren, yüzlerce araç iş yeri , kamu binası yakan...bu utanmaz isyana bile sahip çıkabilecek kadar yüzleşenler neyden utanır ki? hala YAKIN YIKIN diye talimat veren, kendi ülkesinin malını boykota çağıran, ingiliz başbabakanından yardım isteyen bunların genel başkanı değil mi?chp gerçekten güvenlik tehdidi

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme79
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yav zaten ne olsa chp nin hiç sorumluluğu olmaz. nasıl kaypaklık bu yahu. la siz değil miydiniz 1 i polis 8 insanın ölümüne sebep olan gezi isyanını çıkaran. milyarlarca dolar ekonomiye zarar veren, yüzlerce araç iş yeri , kamu binası yakan... bu utanmaz isyana bile sahip çıkabilecek kadar yüzleşenler neyden utanır ki? hala YAKIN YIKIN diye talimat veren, kendi ülkesinin malını boykota çağıran, ingiliz başbabakanından yardım isteyen bunların genel başakanı değil mi?chp gerçekten güvenlik tehdidi

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıAdnan:

akp istifa diyen olcak mı.bunkrda yüz kalmamış ki etsinler

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıAlkurt:

Yangina sebep olanlarin Allah belasini versin. Yeter ya..Bir gun de Sabah Sabah kötü haber duymayalim lutfen. Yazik oldu sporcumuza ve digerlerine

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu kasitli cinayete girer, yer Uludağ otel Kervansaray ne isin var müşteri olarak o otelde bana bedaya kal deseler kalmam

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Anlaşılan kayakçı oteli kaçak yollar ile kendine kapatmış, kapali olan bir otel nasil olurda içinde musteri ile yanar para hirsi kibir ve yolsuzluk hırsızlık, bu durumda müşteri risk almış kalmış otel sahibide kasten cinayet işlemiştir nokta.

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