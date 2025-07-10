Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor

Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
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Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın faciasında, otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, suçu personellerine ve gaz firmasına attı. Ergül, "Mutfaktaki 300 personelden birinin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor. Aygaz ile yıllık sözleşmemiz varmış. Yılda iki defa denetim yapılması gerekiyormuş ama yapılmamış. Aygaz'ın da kusurlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın faciasında, otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, suçu personellerine ve gaz firmasına attı. Ergül, "Mutfaktaki 300 personelden birinin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor. Aygaz ile yıllık sözleşmemiz varmış. Yılda iki defa denetim yapılması gerekiyormuş ama yapılmamış. Aygaz'ın da kusurlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

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