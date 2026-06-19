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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS esnasında sessiz olunması çağrısı Açıklaması

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS sırasında adayların olumsuz etkilenmemesi için sessiz olunması, korna çalınmaması ve inşaat çalışmalarına ara verilmesi çağrısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) esnasında adayların olumsuz etkilenmemesi için sessizliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım, korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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