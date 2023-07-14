Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin adaletin tesis edildiği yer olduğunu belirtti. Ersoy, 15 Temmuz hain darbe girişimi konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin devleti ve milletiyle omuz omuza vererek hain girişime karşı koyduğunu vurguladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy: "ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir"

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM, kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edenin hakkını alacağının en büyük teminatıdır; adaletin tesis edildiği yerdir" dedi.

ÖSYM Başkanlığının ana binasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle konferans düzenlendi. Konferansa ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, davetliler ve ÖSYM personelleri katıldı. 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı video gösterimiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ersoy, 15 Temmuz'da Türkiye'nin devleti ve milletiyle omuz omuza vererek hain girişime karşı koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterilen direniş ve mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Ersoy, "Tarihin her döneminde şanlı zaferleri bulunan milletimiz, 15 Temmuz'da bunlara bir yenisini eklemiştir. Kahraman milletimiz, tarihinden gelen bilinç ile tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı hiç tereddüt etmeden onurlu duruş sergilemiştir. Bu duruş, darbecilere ve emperyalist yapılanmalara vurulmuş bir tokattır. 15 Temmuz, tüm dünyaya karşı dün Çanakkale'de olduğu gibi; ' Türkiye Geçilmez' söyleminin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye'nin darbe girişiminden sonra tüm kurumlarıyla birlikte kısa bir zamanda toparlandığını aktararak, "Yaşanan sürecin ardından başta ÖSYM olmak üzere devletin tüm birimleri sorumluluklarını yerine getirdi. Bu sorumluluklardan en önemlilerinden bir tanesi içinde bulunduğumuz merkez; ÖSYM'dir. ÖSYM, ' Türkiye Yüzyılı' bilinciyle üzerine düşeni en etkin biçimde yerine getirmek için özveriyle çalışmaktadır. Kurum olarak koyduğumuz hedefler ve yakaladığımız başarılar aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet etmektedir; o hedefimiz de büyük Türkiye ve adil bir dünya. ÖSYM, kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edenin hakkını alacağının en büyük teminatıdır. Adaletin tesis edildiği yerdir" dedi.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini sürdüren Çalışkan ise 15 Temmuz'a dair bir sunum yaptı.