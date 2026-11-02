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Osmaniye Sumbas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem oldu, Kaymakam olumsuz durum yok dedi

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; AFAD'a göre sarsıntının merkez üssü Sumbas, derinliği 7 kilometre. Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını ve ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledi.

Kara, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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