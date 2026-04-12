Osmaniye'de otomobilin yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de gerçekleştirilen bir operasyonda, şüpheli bir otomobilde gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İran uyruklu sürücü H.P. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yaptıkları incelemede yakıt deposuna gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulan ekipler, İran uyruklu sürücü H.P'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner