Osmaniye'de tarım işçisi kadınlar 1400 lira yevmiyeyle çalışıp emeklilik istedi

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın Osmaniye'de ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlar, emeklilik istedi. Kadınlar, "Ben evleneli 35 sene oldu. 35 senedir çalışıyorum hiçbir şeyim yok. 15 sene ev temizlemeye gittim, çocuklarımı büyütmek için. Elde var sıfır. Biz de emeklilik istiyoruz, torunlarımıza harçlık ermek istiyoruz" diye konuştu.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de bir tarlada tarım işçisi kadınları ziyaret etti.

Bin 400 lira yevmiyeyle çalıştıklarını belirten kadınlar, şunları söyledi:

"Yıllardır çalışıyoruz elde sıfır. Pahalılık aldı başını gitti. Yıldan yıla iyiye gitmiyoruz, kötüye gidiyoruz. Karın tokluğuna çalışıyoruz. Bir mutfak tüpü bin 400 lira. Bir yevmiyeyle bir tüp alıyorum. Günlük kazan günlük ye. Yağmur yağdı çalışamadın mı, yok."

"DEVLETİN KADININ ARKASINDA DURMASI LAZIM"

Asu Kaya da "Ev içi emek veren; tarlada, bağda, bahçede emek veren her kadının günü geldiğinde emekli olabilmesi lazım. Kocasının eline, çocuğunun vereceği harçlığa bakmaması lazım. Bu devletin kadının arkasında durması lazım" diye konuştu.

"ÇALIŞMAZSAK AÇIZ"

Tarlada çalışan kadınlar, daha tarlaya gelmeden yorulduklarını, çamaşır, bulaşıktı, ev işleriyle evde uğraşıp tarlaya geldiklerini belirtti. Bir kadın çalışan, "Biz çalışmasak açız. Çalışmak zorundayız. Ben evde altı kişiyim. Çocuklarım da burada. İş bulamıyoruz, iş kısıtlı. Kadınlarımız çalışmıyor. Biz de sigortalı işte çalışmayı isteriz. Bu iktidar geldiğinden beri doğru dürüst hiç, çocuğumuzu servise verdiysek eline harçlık veremedik. Harçlık verdiysek servise veremedik. Uzak oldu, okumadı, gitmediler. Benim çocuğum diyor ki 'Sen bana harçlık verseydin ben okurdum.' Cumhurbaşkanı konuşuyor, anlatıyor da ama bizi görmüyor" dedi.

"BİZ DE EMEKLİLİK İSTİYORUZ"

Kadınlar ayrıca emeklilik talebinde de bulundu. Bir tarım işçisi şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bize bakmaz, eşimiz belki ölür. Çocuklarımız bize para verecek de pazara gideceğiz. Kira vereceğiz, elektrik vereceğiz. Nereden vereceğiz? Hiçbir şeyimiz yok. Sabah 05.00'te kalkıyoruz, çocuklarımızı kocamızı doyurup buraya geliyoruz. Akşam 17.00'de yine eve gidip yemek yağacağız, çay pişireceğiz. Sabah 05.00'te geri kalkacağız. Yaşam hakkımız yok bizim. Biz böyle ömür boyu çalışıyoruz. Ben evleneli 35 sene oldu. 35 senedir çalışıyorum hiçbir şeyim yok. 15 sene ev temizlemeye gittim, çocuklarımı büyütmek için. Elde var sıfır. Biz de emeklilik istiyoruz, torunlarımıza harçlık ermek istiyoruz. Oy zamanı geliyorlar, işleri bittiğinde halimizi sormuyorlar. Sormaları gerekir. Bize kim bakarsa oyumuzu ona veririz. Ben yıllardan beri oyumu Erdoğan'a atarım. Onun için ne yapmadık ki... Bayrağını astık. Ama bundan sonra ona oy atmam."

Kaynak: ANKA