AFAD Başkanı Pehlivan, Sel Felaketinin Yaşandığı Osmaniye'de İncelemede Bulundu

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Selde 2 kişi hayatını kaybederken, temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen bölgede inceleme yaptı. Pehlivan, "Temizlik çalışmaları devam ediyor. Yeterli sayıda araç görevlendirildi. Kanallarda da DSİ ekiplerinin önemli çalışmaları var. Motopomplar takviye ettik, sular çekiliyor. AFAD gönüllülerimiz de temizlik çalışmalarına destek sağlıyor" diye konuştu.

İlçenin kırsal kesimlerinde 7 Nisan'da saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanağın ardından Savrun Çayı'na dökülen, kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti. Dere yatağının farklı noktalarına kanal açılıp, suyun yönü değiştirilerek müdahale edildi. Bu sürede ilk belirlemelere göre 127 ev ve 21 iş yeri tamamen sular altında kaldı, yüzlerce araç da suya gömüldü.

Selin etkisini yitirmesiyle birlikte ev ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, inceleme yaptı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin de eşlik ettiği Pehlivan, bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerden ve yetkililerden bilgi aldı.

'TÜM EKİPMANLARLA MÜDAHALE HİZMETİ YÜRÜTÜLDÜ'

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Pehlivan, "2 gün önce yoğunlaşan yağmur ve neticesinde; özellikle Bülbül Deresi'nde meydana gelen taşkın, hem ev hem iş yeri hem de kamu kurumlarında zarara yol açtı. İlk dakikalardan itibaren valimiz, kaymakamımız, kamu kurum ve kuruluşları, AFAD Başkanlığımızın genel koordinasyonunda tüm araç, gereç ve ekipmanlarla müdahale hizmeti yürütmüşlerdir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlama konusunda da adımlar atılmıştır. Burada biriken sudan geçmeye çalışan 2 vatandaşımız, ne yazık ki vefat etmiştir. Onlara da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı" diye konuştu.

'TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Sele müdahale çalışmasının ardından su taşkını yaşanan mahallelerde temizliğin sürdüğünü kaydeden Pehlivan, "Bir özel hastanemizin ilk katlarında su baskını yaşanmıştı. Hem orada hem de kamuya ait diğer binalarda temizlik çalışmaları devam ediyor. Yeterli sayıda araç görevlendirildi. Kanallarda da DSİ ekiplerinin önemli çalışmaları var. Motopomplar takviye ettik, sular çekiliyor. AFAD gönüllülerimiz de temizlik çalışmalarına destek sağlıyor" dedi.

'DEVLETİMİZ VATANDAŞININ YANINDADIR'

AFAD Başkanlığı olarak tüm afet ve acil durumlarda olduğu gibi Kadirli'deki gelişmelerin takip edildiğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Hem İçişleri Bakanımızın 'Geçmiş olsun' dileklerini iletmek hem de son durum hakkında yerinde bilgi almak için buraya geldik. Diğer yandan da her afet sonrası yaptığımız gibi Defterdarlık ekipleri zarar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmaların sonunda her zaman olduğu gibi devletimiz tüm imkanlarını sunacaktır. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

